Irene, joven, tiene el pasaporte de España azul: "Es especial, te lo da el Gobierno cuando trabajas para ellos"

No todos los pasaportes españoles son de color rojo. También los hay azules, pero una cantidad muy reducida. Irene Zhouye cuenta a través de su perfil de TikTok, donde acumula más de 198.000 seguidores, que fue una de las pocas españolas que tuvo la suerte de tener una identificación internacional de este color. En su vídeo cuenta los motivos.

"¿Por qué tengo el pasaporte azul? O, mejor dicho, ¿Por qué lo tenía en este color? Este es de un amigo y yo ya lo tuve que devolver en su momento". Cuestiona a sus seguidores la protagonista enseñando la identificación de un amigo suyo. La publicación ha acumulado más de 5.500 Me Gusta.

Durante la locución, asegura que "ya por el color muchos podéis intuir que no es un pasaporte normal porque el normal es de color rojo", y, en este momento, enseña la identificación. "Muchos especulasteis que este pasaporte podría ser así por asilo político, de la guerra", dice la joven.

El azul, tal y como explica, "es un pasaporte de servicio", es decir, "así, a groso modo, en general, y para que lo entendáis, es un salvoconducto especial que te da el Gobierno cuando trabajas para ellos, cuando te envían a misiones especiales en el extranjero", explica Zhouye.

"Esto me ha quedado como si fuera un agente secreto, o algo así, pero para nada es eso", bromea la joven. "Esto lo pueden tener funcionarios que trabajen en las embajadas, pero básicamente, a mí me lo dieron porque me vine a trabajar a la oficina comercial de España en Shanghái" "Pues nada, me dieron este pasaporte cuando me fui a trabajar ahí, pero me lo quitaron cuando me fui", dice. "Ahora tengo uno normal como cualquiera".

¿Qué indica cada color del pasaporte?

Más allá del rojo granate que todos conocemos, los pasaportes pueden ser de color verde y azul. Esto significa en cada caso: