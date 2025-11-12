El pueblo de Andalucía donde reside una reconocida estrella del rock internacional: fue uno de los primeros en asentarse

Entre los valles y montañas de la Alpujarra granadina, donde el ritmo del campo se entrelaza con la fuerza de la sierra, se esconde un rincón lleno de sorpresas. Órgiva, conocida por su mezcla de culturas y su espíritu hospitalario, guarda una historia que pocos imaginarían: la de un pequeño pueblo andaluz convertido, casi sin proponérselo, en refugio de una leyenda del rock internacional.

Este municipio blanco al pie de Sierra Nevada funciona como capital de la Alpujarra baja y cuenta con poco más de 5.600 habitantes. Desde hace décadas, esta localidad no solo destaca por su agricultura y turismo rural, sino por ser el hogar de Chris Stewart, el primer batería y uno de los fundadores de Genesis, que vive en un cortijo cercano y convirtió su experiencia en una saga de libros que popularizó la comarca.

Órgiva se extiende entre olivares y montes, a medio camino entre la costa tropical granadina y los pueblos blancos de la sierra. Su situación privilegiada, entre la Sierra de Lújar y las estribaciones de Sierra Nevada, la convierte en punto de partida habitual para rutas por la Alpujarra y, al mismo tiempo, en un municipio que ha sabido compaginar tradición agroganadera con una oferta creciente de turismo rural y comercios locales.

De cantante a escritor

Chris Stewart, nacido en 1951 y famoso por haber formado parte de los primeros pasos de Genesis en los años sesenta, rehízo su vida lejos de los focos. Tras años de viajes y oficios, desde esquilar ovejas hasta trabajar en un circo, Stewart y su esposa Ana compraron en 1988 un cortijo en la sierra granadina llamado El Valero, donde fueron trazando un proyecto de vida rural. Desde entonces, aquel paraje se convirtió en su hogar hasta el día de hoy.

El retiro en El Valero dio lugar a una nueva forma de expresión artística, ya que aquí Stewart inició una nueva etapa profesional como escritor, con títulos tan reconocidos como Entre limones, su primera obra. Sus libros, contados con humor y ojo costumbrista, alcanzaron una amplia audiencia y ayudaron a situar a la Alpujarra en el mapa de lectores y viajeros interesados en la vida rural española.

Para muchos vecinos, la presencia de figuras como Stewart es un motivo de orgullo y un ejemplo de cómo la Alpujarra ha sabido abrirse culturalmente sin renunciar del todo a su identidad. Para otros, el crecimiento del turismo y la implantación de nuevas costumbres plantea retos sobre la sostenibilidad y la dinamización económica. En cualquier caso, la combinación de modernidad y tradición ha hecho de Órgiva un destino codiciado en las guías de viaje.