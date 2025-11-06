Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El pueblo de Asturias que aún se siente orgulloso de haber presentado el Windows 7: "La gente venía preguntando por aquello"
Viajes

Viajes

El pueblo de Asturias que aún se siente orgulloso de haber presentado el Windows 7: "La gente venía preguntando por aquello"

Este hecho tuvo lugar hace dieciséis años.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de Asturias y el logo de Windows 7
Una imagen de archivo de un pueblo de Asturias y el logo de Windows 7Getty Images

Una pequeña parroquia del concejo de Villaviciosa, ubicado en el Principado de Asturias, celebra este otoño la memoria de un día que puso su nombre en titulares: Sietes fue elegido para la presentación mundial de Windows 7, organizada por Microsoft en 2009. Dieciséis años después, el recuerdo sigue vivo en fachadas pintadas, en una placa conmemorativa y en anécdotas que los vecinos cuentan con orgullo.

El impacto mediático comenzó en 2009 cuando Microsoft eligió esta aldea asturiana, casi vacía en número de habitantes y con el curioso guiño del nombre, para lanzar su nuevo sistema operativo. La elección buscaba subrayar la idea de que Windows 7 era lo suficientemente intuitivo como para ser adoptado por perfiles no habituados a la informática, una narrativa que la multinacional tradujo en imágenes y reportajes.

Aquella campaña transformó el paisaje de Sietes: las primeras casas a la entrada del pueblo recibieron los colores corporativos de Microsoft (rojo, azul, verde y amarillo) y se instalaron grandes letras con el logotipo de Windows que atrajeron a periodistas, curiosos y turistas. La presentación oficial tuvo lugar en la Casa L’Horreu, donde hoy todavía se puede ver una placa que recuerda el evento.

Una atracción turística

Los propios vecinos acabaron siendo los protagonistas de los materiales promocionales. Las grabaciones mostraban escenas cotidianas de gente en la calle, tareas del campo o la vida en la aldea, convirtiendo a muchos residentes en “actores” improvisados. Para Isidoro Granja, delegado de alcaldía, la jornada fue “algo muy ilusionante” porque significaba “darle protagonismo al pueblo”, según recoge La Voz de Asturias

María Jesús Huernes, vecina, recuerda la expectación: “La gente venía preguntando por aquello”, cuenta al evocar las visitas de curiosos y viajeros. Además del efecto publicitario, la acción dejó un legado tangible: se instaló un telecentro con varios equipos para que los vecinos aprendieran informática, una iniciativa que popularizó el uso de ordenadores en la zona aunque cerró unos años después con la generalización de los dispositivos personales.

Pese al paso del tiempo y a que muchas casas quedaron deshabitadas, los recuerdos y algunos rastros físicos siguen narrando este hito local. Los pocos vecinos que residen admiten que las grandes letras ya no están y que la atención mediática se diluyó con los años, pero insisten en que el episodio les dejó algo más que fotos: una historia que cuentan con cariño y la esperanza de recuperar impulso demográfico y cultural.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 