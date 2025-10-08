Apple se burla de Microsoft: se acuerda de la 'pantalla azul de la muerte' y el día en el que "el mundo se volvió azul"

Las burlas y las indirectas- muy directas- suelen ser más que habituales entre las grandes tecnológicas. Con un claro tono irónico y cómico, compañías como Apple, Google, Microsoft o Samsung, entre otras, suelen tener sus más y sus menos mientras que los usuarios sólo necesitan coger palomitas y disfrutar del espectáculo.

La compañía de Tim Cook ha publicado en YouTube un anuncio de su equipo The Underdogs en el que recrean la situación que se vivió en julio de 2024 por un fallo global en los ordenadores con sistema operativo Windows que colapsó medio mundo.

Se trata de la actualización defectuosa de seguridad de CrowdStrike. Un error que provocó un problema técnico masivo el 19 de julio de 2024 y dejó a millones de ordenadores sin funcionar, con la llamada 'pantalla azul de la muerte' de los sistemas operativos de Microsoft.

En la historia publicada por Apple, que mezcla personajes de ficción con la realidad que se vivió hace algo más de un año, entrevistan a una de las protagonistas y le preguntan que cómo vivió el día en el que "el mundo se volvió azul". Un equipo de trabajadores se preparaba para presentar una idea de negocio en una feria comercial, Container Con, cuando.

En todo momento, se ven artículos de la compañía de Tim Cook, desde el iPhone, al MacBook, pasando por el Apple Watch. Pero en un momento de la feria, cuando otra de las ideas de negocio comenzaba a tener éxito, las pantallas de su stand se volvieron de color azul, mostrando la denominada 'pantalla azul de la muerte'.

El gigante tecnológico recuerda que provocó un auténtico caos en medio mundo e ilustra como solución que el equipo de The Underdogs logra salir adelante gracias a que están conectados en macOS. "No hay seguridad como la de Mac", ironiza en el anuncio.

No es, ni mucho menos, la primera 'tiraera'

Apple no es la única en estos guiños a sus principales competidores. Hace un mes fue Samsung la que publicó un tuit en el que comparaba su S25 Edge y el nuevo iPhone Air de Apple, asegurando que era "finísimo y más". "Más inteligencia, más batería, más cámara, más pantalla, más ligereza", explicó, con datos, la compañía surcoreana.

Microsoft ya se mofó de la compañía de Tim Cook el pasado mes de julio, cuando anunció el lanzamiento de Liquid Glass en todos sus dispositivos. Comparando Windows Vista con el nuevo sistema operativo de Apple: "¿Estáis bien?".