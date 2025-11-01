Pronto las empresas tendrán un 'aliado' para saber quién trabaja realmente desde la oficina

Microsoft ha anunciado una actualización de Teams que promete facilitar la colaboración entre compañeros… aunque también ha encendido las alarmas sobre la privacidad laboral. La plataforma incorporará una función que detectará de forma automática si un empleado está físicamente en la oficina y compartirá esa información con sus responsables y colegas.

El sistema funcionará a través de la red Wi-Fi de la empresa: en cuanto un dispositivo se conecte, Teams identificará la ubicación del trabajador y marcará su presencia en la oficina. Según Microsoft, el objetivo es ofrecer más transparencia y simplificar la comunicación interna, permitiendo saber de un vistazo quién está disponible sin necesidad de mensajes o llamadas.

La compañía sostiene que esta mejora aumentará la productividad y evitará malentendidos en entornos híbridos. Sin embargo, no todos ven con buenos ojos la novedad. Expertos en privacidad advierten de que esta función podría abrir la puerta a una vigilancia encubierta de los empleados, especialmente en un contexto en el que muchas empresas están limitando el teletrabajo.

El debate surge justo cuando Microsoft endurece sus propias políticas presenciales. A partir de febrero de 2026, los empleados que vivan a menos de 80 kilómetros de una oficina deberán acudir al menos tres días por semana. La empresa defiende que el contacto directo impulsa la creatividad y la eficiencia, aunque algunos trabajadores temen que sea un paso previo a recortes de personal.

La actualización de Teams está prevista para finales de 2025 y se enmarca en una estrategia más amplia de reorganización del ecosistema Microsoft 365. Tras la presión de la Comisión Europea por prácticas de competencia desleal, la compañía se vio obligada a separar Teams de Office, ofreciendo ambas herramientas por suscripción independiente.

Al mismo tiempo, Microsoft continúa expandiendo sus sistemas de seguimiento y análisis laboral. El nuevo panel Copilot dentro de Viva Insights ya permite a las empresas monitorizar cómo los empleados utilizan la inteligencia artificial en su jornada. Una utilidad que, según la firma, ayuda a mejorar la eficiencia… pero que para muchos no deja de ser otro paso hacia el control digital del trabajo.

La promesa de una colaboración más fluida y transparente se enfrenta así a su reverso inquietante: la posibilidad de que el mismo software que facilita el trabajo en equipo se convierta también en el ojo que todo lo ve dentro de la oficina.