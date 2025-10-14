En Alemania hacen las maletas para irse en otoño a la isla española donde "casi siempre brilla el sol"

Según datos del Gobierno de Canarias, más de 18 millones de turistas eligieron en 2024 el archipiélago canario como destino vacacional. De ellos, más de 15 millones eran visitantes extranjeros, especialmente británicos.

Y aunque ninguna otra nacionalidad compite con los seis millones de viajeros procedentes de Reino Unido, hay otro mercado en el que Canarias triunfa: Alemania.

Los turistas germanos se reparten por las ocho islas pero, en esta época, en otoño, hay una de ellas que se erige como su preferida, pues "se considera la más tranquila de las Islas Canarias y cuenta con numerosas horas de sol", como afirman en el portal alemán de cultura y estilo de vida Reise-Magazine.com.

Explican en esta artículo que en el mes octubre, las temperaturas en La Gomera siguen siendo agradables, entre 24 y 26 grados, pero lejos del sofocante calor de verano. Además, la temperatura del agua de sus playas se mantiene apta para que los más osados se atrevan con un baño.

"El otoño trae otra ventaja a La Gomera: los vientos alisios se aflojan y el mar se calma. Condiciones ideales para quienes buscan escapar del ajetreo diario sin sufrir un calor extremo. Incluso en noviembre, la temperatura del agua se mantiene apta para el baño, en torno a los 21 grados centígrados", señalan en este medio, animando a los alemanes a escogerla para una escapada.

Por supuesto, no escatiman halagos para algunos de sus principales atractivos turísticos, como el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los últimos grandes bosques de laurisilva de Europa, el Valle Gran Rey y Playa Santiago, y pueblos tan auténticos como Hermigua, Agulo y Chipude.