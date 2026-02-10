La AEMET activa los avisos naranjas en estas zonas de España por los fuertes vientos que llegan

Unos vecinos miran con atención el caudal del río Ultzama en la localidad de Villava, en la Comunidad Foral de Navarra.

Llega la nueva borrasca de alto impacto, Nils, que dejará rachas de viento muy fuertes este miércoles y el jueves en amplias zonas de la Península. Además, trae consigo temporal marítimo, nieve en cotas altas y lluvia que afectará de nuevo a buena parte de la península, con varias comunidades en alerta y unos ríos al límite.

Las lluvias este martes serán casi generalizadas en la península y menos probables y débiles en las regiones mediterráneas y en Baleares, previa llegada de la nueva borrasca de alto impacto, Nils, nombrada por el servicio meteorológico de Francia, de la que ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El agua añadida a los ríos por un deshielo acelerado a causa del ascenso térmico de estos días con valores por encima de lo normal para la época, está aumentando la presión de los cauces, tras las lluvias intensas de estos días precedidos de sucesivas jornadas de nieve en muchas zonas.

Desde ayer las temperaturas están subiendo "notablemente", y con ello la cota de nieve, favoreciendo deshielos. Además, está lloviendo sobre la nieve caída en días previos que se derretirá "con un aporte extra de agua a los caudales", según el portavoz de la Aemet Rubén del Campo.

En ciudades como Castellón se podrán alcanzar hoy 25 grados y asimismo en Valencia; además en el Cantábrico, en la ciudad de Bilbao se podrá llegar este martes hasta 22 grados, y 21 en Zaragoza y Oviedo.

Mañana en la ciudad de Murcia podría llegarse incluso a 26 grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes y persistentes junto con tormentas se prevén en Galicia, cantábrico oriental, zonas del Pirineo, sistema central y zonas aledañas de las mesetas. Asimismo son probables precipitaciones localmente persistentes en sierras de Andalucía.

Este miércoles, fuertes rachas de viento

Tal y como ha informado la AEMET, más allá de las fuertes precipitaciones que se esperan en la Península este miércoles, las rachas serán muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y el tercio oriental peninsular, también posibles en las islas; podrían ser huracanadas en puntos del litoral cantábrico.

Además, soplarán fuertes vientos en amplias zonas: hasta 90 kilómetros por hora en el litoral e interior sur de Valencia, que está en nivel naranja de alerta. Las rachas serán de esa misma intensidad en el valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería.

Asimismo, el jueves llegarán nuevos frentes con precipitaciones que tenderán a reactivarse en la mitad oeste peninsular, pudiendo ser localmente fuertes y con tormentas en regiones del extremo occidental peninsular.

La inestabilidad continúa

El paso de frentes también marcará la jornada del viernes; ese día entrará una masa de aire polar húmeda, aunque se espera que vayan ganando peso las altas presiones desde el suroeste peninsular, siendo probable un cambio de tendencia hacia un tiempo anticiclónico en fechas sucesivas, en especial en la mitad sur.

De momento, ese día seguiría lloviendo de forma generalizada en la península y Baleares, con posibles tormentas ocasionales y con los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes.

En Grazalema, continúan las precipitaciones

Este martes, se espera que siga lloviendo con intensidad en Grazalema (Cádiz), que continúa en alerta amarilla y donde las acumulaciones podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y más de 60 litros en 24 horas. ambién se alcanzarán esos niveles de precipitación en Cazorla y Segura (Jaén), según la AEMET.

Andalucía, especialmente afectada por las últimas borrascas encadenadas, se mantiene en alerta naranja por vientos y en nivel amarillo por temporal marítimo y lluvias. Se suman otras once comunidades autónomas en nivel amarillo (peligro bajo) por alguna o varias de dichas inclemencias, además de riesgo de aludes, deshielos y/o tormentas.

Las lluvias serán especialmente intensas en el norte: podrán superarse los 80 litros por metro cuadrado en doce horas en el interior de Pontevedra. Habrá temporal marítimo con alerta naranja en las costas de esta comunidad. De hecho, en el noroeste y oeste de A Coruña y A Mariña en Lugo, se registrarán olas de hasta 6 metros por vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora.