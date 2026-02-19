Detienen a un hacker en Madrid que dormía en hoteles de lujo por un céntimo la noche

Un joven de 20 años ha sido detenido en Madrid por la Policía Nacional por su presunta implicación en la manipulación fraudulenta en el sistema de pago electrónico de una web de reservas de viajes y hoteles. El arrestado consiguió acceder a la pasarela de pago para que validara las reservas de hoteles de lujo por un coste de un céntimo la noche en cada operación.

Tal y como ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, la investigación se inició a raíz de la denuncia de una agencia de reservas de viajes. La empresa indicó a los agentes que el sistema de la pasarela de pago integrado en su sitio web había sido manipulado.

El hacker "seleccionaba la opción de abono mediante una reconocida plataforma internacional de pago electrónico y, mediante un ataque informático específicamente diseñado, alteraba el proceso de validación de la transacción logrando que el sistema autorizara la operación tras introducir únicamente un céntimo", han detallado desde el Ministerio del Interior.

Como consecuencia de ese ciberataque, a la web de reservas le constaba la operación como correctamente formalizada por el importe íntegro de la estancia. Sin embargo, el pago que se había efectuado en realidad era de solo un céntimo.

Desde la Policía Nacional han destacado que se trata de la primera vez que se detecta este modus operandi.

Detención en el propio hotel

A través de un exhaustivo análisis técnico, los agentes expertos en ciberdelincuencia de la Policía Nacional consiguieron identificar en solo cuatro días al presunto autor de los hechos, que fue detenido mientras se encontraba alojado en un lujoso hotel de Madrid.

"En el momento de la detención el investigado disponía de una reserva en dicho establecimiento, supuestamente pagada para cuatro noches, con un coste de 1.000 euros por cada una. Además, comprobaron que en sus estancias consumía los productos del minibar dejando incluso deudas pendientes con algunos establecimientos", se precisa en la nota del Ministerio del Interior.

La compañía afectada por estos hechos delictivos ha sufrido pérdidas por un valor aproximado de 20.000 euros. Tras ser arrestado, el joven de 20 años, al que se le acusa de un presunto delito de estafa informática, ha pasado a disposición de la autoridad judicial.