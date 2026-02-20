Dentro de la Ley de Amnistía de Venezuela: ¿a quién se perdona?, ¿desde cuándo?

La presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez, firma la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento venezolano, al lado de su hermano y presidente de la Cámara baja, Jorge Rodríguez.

El Gobierno de la Venezuela post-Maduro ha cumplido con su palabra y ha logrado sacar adelante en el Parlamento la prometida Ley de Amnistía. Lo ha hecho de forma unánime, despejando las dudas de la tardanza tras su aprobación en primera vuelta y la serie de protestas que brotaron en las calles de Caracas después. Pero lo ha hecho sacando adelante un texto que no recoge el período esperado y que se remontaba a 1999.

Finalmente, la venezolana amnistía hechos o "faltas cometidas" durante distintos momentos de crisis política con fecha entre 2002 y 2025. Por ejemplo, engloba a detenidos por el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez (abril de 2002), durante las manifestaciones del paro petrolero, también de 2002, y el de comienzos de 2003, así como las grandes protestas celebradas contra el Gobierno chavista de 2013, 2017 y 2024.

Sobre su inicio de aplicación, Delcy Rodríguez ha dejado claro que deberá ser con la "máxima celeridad" y ha exhortado a toda la sociedad a que la apoye: "Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia".

Un vistazo rápido a las claves de la histórica norma

La norma ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento de Venezuela.

El paraguas no se extiende hasta 1999 y comprende los episodios de crisis política entre 2002 y 2025.

Se han introducido diversas excepciones a la hora de establecer si son considerados presos políticos o no.

Dichas excepciones han despertado críticas de oenegés y familiares de presos.

La presidenta Delcy Rodríguez ha abierto la puerta a ampliar la cobertura de presos al reclamar a una comisión que se revisen los casos no contemplados en la ley aprobada.

Familiares de los presos políticos de Venezuela celebraron la aprobación de la ley de amnistía que perdona casos en periodos de crisis política entre 2002 y 2025. EFE/ Miguel Gutiérrez

¿A quién afecta finalmente la amnistía?, ¿hay posibilidad de que se extienda?

El que ya se constituyó como uno de los mayores puntos de fricción a la hora de elaborar esta amnistía ha emergido como la gran sorpresa del día. En el artículo 9 de esta norma se establece una importante serie de excepciones para determinados presos. No podrán acogerse al perdón aquellas personas condenadas por delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

No es una cuestión extraña, si se tiene en cuenta que parte de esos supuestos también quedaron expresamente prohibidos en leyes similares, como la aprobada en España en relación con el procès catalán y la represión a quienes trataron de materializarlo.

No es la única excepción que acompaña a la amnistía venezolana, puesto que deja fuera de la medida de gracia a aquellos que puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".

¿Quiere decir esto que se cierra la puerta al resto de casos no contemplados en la norma aprobada? Todo apunta a que no, si bien deberán verse los pasos previos de hasta dónde puede llegar el nuevo Ejecutivo venezolano. Delcy Rodríguez ha ratificado también la creación de una comisión conformada por 23 diputados que recibe la encomienda u orden de revisar casos que esta ley de amnistía no haya contemplado. Cualquiera persona que considere que debe ser amnistiada, podrá llevar su caso a este nuevo organismo.

Primeras liberaciones: ordenan soltar a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado

Si bien, tras conocerse que salía adelante la histórica norma, numerosos grupos de familiares de presos y activistas de la oposición se congregaron en las calles para celebrar la medida entre oraciones, lo cierto es que ya se han registrado órdenes para importantes liberaciones, con un claro protagonista: Juan Pablo Guanipa.

Se trata del colaborador de la líder y premio nobel de la paz María Corina Machado, del que su hijo ha adelantado su "libertad plena" en la red social X: "Informo que se nos comunicó la liberación plena Juan Pablo Guanipa, pero estamos a la espera de que le quiten el grillete electrónico".

¿Por qué es especialmente relevante? Porque Guanipa ya había sido liberado anteriormente, hace cerca de dos semanas, para acabar siendo arrestado de nuevo y sometido a arresto domiciliario. El ministro de Interior y Seguridad, Diosdado Cabello, lo argumentó señalando que trató de "generar violencia" montando "un show político".

Las primeras reacciones internacionales: España reclama a la UE retirar sanciones contra Delcy

Por otro lado, también se han producido ya las primeras reacciones en el plano internacional tras conocerse la aprobación de la Ley de Amnistía venezolana. El Gobierno de España ha tomado la palabra para anunciar que reclamarán a la Unión Europea el fin de las sanciones contra la presidenta encargada venezolana.

Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el que ha reclamado la medida, esta mañana desde Barcelona: "Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea".

Con todo, también hay otros indicadores que apuntan a una recuperación en el plano económico internacional. Al menos en una de sus patas clave, el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, el organismo señaló que está en un proceso de "recopilación de información" para ver cuál es la mejor manera de reiniciar los contactos a nivel técnico y de bajo nivel con las autoridades venezolanas, eso sí, si Caracas lo requiere.

El organismo presidido por Christine Lagarde había pausado las relaciones con Venezuela en 2019 alegando problemas de "reconocimiento institucional". Sin embargo, desde el FMI han advertido hoy que para salir de ese escenario, es decir, caminar hacia una normalización de las relaciones, es una cuestión poco madura todavía y requiere el reconocimiento mayoritario por parte de los socios del FMI.