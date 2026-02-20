La Policía del MET reclama el testimonio de los escoltas que tuvo el expríncipe Andrés, pero no para la investigación contra él por "mala conducta en un cargo público"

Mientras la Thames Valley Police avanzó en la investigación contra Andrés Mountbatten-Windsor tanto que fue detenido durante 11 horas, la Policía Metropolitana de Londres también ha hecho los deberes y se ha puesto manos a la obra en relación al hermano de Carlos III.

En un comunicado al que ha tenido acceso EFE, la Policía Metropolitana ha señalado que estaba identificando y contactando a oficiales, tanto antiguos como en activo, que hubieran participado en algún momento dentro del equipo de protección del expríncipe como parte de su investigación abierta con relación a las actividades del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein en el Reino Unido.

El expríncipe Andrés a su salida de comisaría. Peter Nicholls

Las autoridades indicaron que se les ha pedido a estos agentes que consideren "cuidadosamente" si algo de lo que vieron o escucharon puede ser relevante para sus investigaciones y les invitaron a compartir cualquier información que pudiera resultar útil.

Los problemas crecen para el expríncipe Andrés

Esta acción se conoce un día después de que el hermano de Carlos III fuese arrestado por la Policía del Valle del Támesis en Wood Farm, Sandringham, en su 66 cumpleaños y liberado tras unas 11 horas en comisaría bajo "sospecha de mala conducta en un cargo público" por unas presuntas filtraciones de información sensible por parte del expríncipe a Epstein cuando ejercía como Representante Especial del Reino Unido para el Comercio e Inversiones Internacionales.

Las portadas de la prensa británica con la foto del expríncipe Andrés tras ser liberado PA Images via Getty Images

Sin embargo, a Andrés se le acumulan los frentres porque la Met precisó que su investigación, centrada en las denuncias relacionadas con trata de personas con fines de explotación sexual que involucraban a Epstein y a Ghislaine Maxwell, es independiente de las pesquisas realizadas por otras fuerzas del orden británicas.

En esta línea, dijo que eran conscientes de la "sugerencia" de que los aeropuertos de Londres podrían haber sido utilizados para facilitar estos fines. Añadió que estaban al corriente de la cobertura mediática y los comentarios sobre el tema y confirmó que no se han presentado nuevas denuncias penales por presuntos delitos sexuales ocurridos dentro de su jurisdicción.

En paralelo, la Policía del Valle del Támesis, que ordenó el arresto del hermano de Carlos III, informó este viernes de que los registros en una propiedad de Norfolk, al este de Inglaterra, han concluido, pero continúan en el Royal Lodge, en Berkshire, donde Andrés vivió hasta hace unas semanas antes de que fuera desalojado por el monarca.