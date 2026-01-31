Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 ciudades españolas ante las que ha caído rendida la prensa extranjera
Tres turistas se refrescan en la fuente de la Plaza de España, en Sevilla.

Desde playas urbanas y centros históricos milenarios hasta audaces transformaciones culturales y gastronómicas. Estas son algunas de las ciudades españolas que se han colado en las páginas de los grandes medios internacionales.

alt="alt="Vistas de la Sagrada Familia de Barcelona desde el parque de enfrente""
BarcelonaLa ciudad condal sigue apareciendo en reportajes internacionales por su arquitectura emblemática, desde la Sagrada Familia hasta los miradores menos conocidos, y por las dudas sobre cómo gestionar el turismo masivo sin perder la vida cotidiana de sus barrios. The Guardian suele elogiar su oferta cultural en numerosos reportajes y alienta a sus lectores a visitar la capital catalana.Getty Images
  San SebastiánPara medios como Condé Nast Traveler, San Sebastián es ya sinónimo de alta gastronomía: bahía perfecta, pintxos de altura y una concentración de estrellas Michelin que sorprende a los críticos que la descubren. El equilibrio entre playa urbana y oferta culinaria sigue siendo su carta de presentación en el extranjero.Getty Images
  GranadaLa prensa especializada suele dedicar largos reportajes a la Alhambra y a la manera en que la ciudad combina herencia nazarí con una vida universitaria dinámica. Varios reportajes de National Geographic recomiendan perderse por el Albaicín y buscar atardeceres sobre la ciudadela.Getty Images
alt="alt="Imagen de archivo de la Gran Vía de Madrid.""
  MadridMadrid aparece en artículos internacionales no solo por su vida nocturna y museos de talla mundial, sino también por cómo se posiciona como una metrópoli competitiva y habitable en rankings europeos. Pese a ser un lugar muy conocido, la prensa subraya su mezcla entre tradición y modernidad, y el creciente interés por su oferta gastronómica y cultural.
Getty Images
alt="alt="Europe, Spain Andalusia, Sevilla, Plaza de Espana""
  SevillaLos reportajes sobre Sevilla suelen ensalzar la intensidad del flamenco, la monumentalidad de la catedral y la riqueza de sus barrios históricos. En muchos reportajes, The Guardian aprecia su “combustible emocional” por su combinación de fiestas, tradiciones y arquitectura; y la recomienda tanto para viajes culturales como para escapadas sensoriales.Getty Images
  BilbaoBilbao es el ejemplo de la “reinvención urbana” contada desde el extranjero: la llegada del Guggenheim de Frank Gehry sigue siendo citada en artículos sobre cómo la arquitectura y la cultura pueden impulsar la regeneración económica y la proyección internacional de una ciudad. Más allá de eso, el lugar es reconocido por sus playas y gastronomía.Getty Images
  ValenciaValencia aparece con frecuencia en guías y reportajes por ser el lugar de origen de la paella, por sus playas y por la audaz arquitectura contemporánea de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En varias ocasiones, The Guardian ha destacado su clima amable y una escena gastronómica y cultural que ha sabido diversificarse en los últimos años.Moonstone Images via Getty Images
