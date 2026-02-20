Luis García Montero sentencia así a los políticos "reaccionarios" que critican el acento andaluz

El director del Instituto Cervantes Luis García Montero ha salido en defensa del acento andaluz y de las diferentes formas de hablar el castellano. Lo ha hecho durante una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía.

Al evento había acudido la la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha elogiado el poeta. Luis García Montero ha expresado su "orgullo cada vez que la oigo hablar, como se habla en Andalucía, sin querer imitar ninguna imposición de la gente que en realidad nos considera poco respetables y poco simpáticos".

Al hilo de esto, el director del Instituto Cervantes ha criticado a algunos políticos, "casi siempre representantes reaccionarios, que hacen "chistes" del acento andaluz de María Jesús Montero.

"A mí me toca ahora dirigir el Instituto Cervantes, y una tarea fundamental en la dirección del Instituto Cervantes, que cuida un idioma hablado por más de 600 millones de personas en el mundo, es la de afirmar una y otra vez que nuestra unidad como lengua se basa en el respeto a la diversidad", ha manifestado.

"Ahora ya se lleva menos"

Luis García Montero ha hecho así una defensa de las diferentes formas, acentos y usos del castellano a lo largo y ancho del planeta. "Cuando digo, por ejemplo, siguiendo a Jorge Luis Borges, que desde Madrid no hay ningún derecho a decirles a los argentinos cómo tienen que hablar el español, pues me acuerdo de los chistes que han hecho sobre mi pronunciación andaluza", ha contado.

"Ahora ya se lleva menos, pero en los años setenta de qué manera había comentarios si aparecía algún locutor en la radio o en la televisión que no hablaba el español como se habla en Castilla o en Salamanca", ha recordado Luis García Montero en los desayunos organizados por Europa Press.

"Ya han visto que hay quien se empeña en decirles a los andaluces que tienen que hablar como si fueran de Salamanca. Pues no; en Sevilla, en Cádiz, en Granada se habla el español como se habla", ha sentenciado Luis García Montero.

Y finalmente, ha reivindicado "el respeto a la diversidad": "Es el eje de las ilusiones colectivas y es el eje de la dignificación de la política. Aprender que para respetar lo individual es necesario convivir en lo colectivo".