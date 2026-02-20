Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Punch, la historia del mono más viral: abandono, manotazos y un peluche que ya es "su mamá"
Virales

Punch, la historia del mono más viral: abandono, manotazos y un peluche que ya es "su mamá"

En el zoo japonés de Ichikawa, Punch, abandonado por su madre y golpeado por el resto de primates, ha encontrado su refugio en forma peluche de Ikea del que no se separa

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El mono Punch junto al peluche
El mono Punch mimando al peluche de Ikea al que confunde con su madreKim Kyung-Hoon REUTERS

Es una escena tan tierna como curiosa, tan mimética como viral. Punch es el mono del momento, en el marco de una historia que ha trascendido y que ha conquistado los corazones de todo el mundo. La imagen que nos viene a la cabeza una y otra vez es la de Punch abrazado a su madre, solo que esa madre es un peluche de Ikea de 20 euros.

Ha pasado de ser una cría abandonada a un fenómeno en redes sociales. Ha saltado desde el zoo de Ichikawa, al este de Japón, a todas las cuentas de Instagram y TikTok. 

Punch nació el pasado mes de julio de 2025 y, como cualquier macaco de su especie, buscó el vientre materno por puro instinto, sin embargo, mamá no estaba allí porque lo había apartado, así que fueron los cuidadores del zoo los que tuvieron que hacerse cargo de él, de alimentarlo y de mantenerlo con vida. Su ciclo vital fue roto y se vio obligado a abrazar la soledad. 

Una vez superados esos momentos iniciales fue devuelto al grupo de monos, pero cuando Punch quiso acercarse a ellos fue recibido a base golpes, de empujones y de manotazos. Aquí es donde nace el fenómeno viral porque estos instantes fueron capturados en vídeo y fotografías. Punch no fue aceptado por los primates, pero ha conquistado, con su ternura, el corazón de millones de seres humanos. 

Esa ya es una historia que contar, pero todavía hay un giro que la hace más emotiva si cabe. Porque Punch, abandonado por su madre, encontró el refugio en un peluche de Ikea al que abrazó una vez y ya no quiso soltar. Después de probar con mantas, toallas u otros objetos, encontró su 'casa' en algo completamente inesperado. Es su 'mamá', de la que ya no se suelta. 

Su vídeo es imparable: del zoológico a la prensa local, de ahí a las redes y ya está circulando por los medios internacionales más importantes del planeta, como ha sido el caso del 'late show' estadounidense del conocido humorista Stephen Colbert.

Esta "fama" ha provocado que visitantes de todo Japón lleguen a Ichikawa a ver de cerca a Punch y a su 'mamá orangután' de felpa. "Un pequeño mono que ha estado creciendo solo se ha vuelto tan querido que muchos lo animan cuando lo ven junto a su peluche, tratándolo como a su madre", ha escrito en X el alcalde de la ciudad, Ko Tanaka.

El zoo está aprovechando el tirón de Punch y también Ikea ha querido participar en este fenómeno. Ya promociona el peluche bajo el mensaje "Madre sí hay más que una. ¡Y Punch!"

Hay una última vertiente, que es menos amable, en toda esta historia y es la que denuncian organizaciones animalistas, que se han mostrado en contra de viralizar un claro caso de abandono y de una "profunda carencia emocional"

