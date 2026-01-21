En Reino Unido se rinden a la ciudad andaluza capital gastronómica de 2026: "Los locales quieren guardársela para ellos"

La prensa del Reino Unido ha puesto el foco en Jerez de la Frontera, la ciudad andaluza que este año ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía 2026. En un amplio reportaje, el medio británico describe Jerez como un lugar con una personalidad tan marcada que incluso da la impresión de que sus propios habitantes prefieren disfrutarla sin demasiados visitantes. “Al menos fuera de temporada, da la sensación de que los lugareños se lo guardan todo para sí”, señala el artículo.

La autora relata su sorpresa al recorrer la ciudad en un fin de semana de invierno: “Solo me rodea el cadencioso acento andaluz; no se oye ni una sola voz británica”. Una imagen poco habitual en el sur de España, donde otras ciudades concentran gran parte del turismo internacional.

El texto destaca que en Jerez “la vida cobra un aire especial”. Servir y beber vino de jerez “es prácticamente un ritual”, y toda la ciudad parece moverse al compás del flamenco. En el casco antiguo, las calles —rodeadas de palacios de la época dorada, la catedral gótica y el Alcázar islámico— están llenas de vida, especialmente en los tabancos, los bares tradicionales donde el jerez se sirve directamente de la barrica.

Uno de los momentos más llamativos del reportaje se sitúa en el histórico Tabanco El Pasaje. Allí, explica la autora, “la conversación alcanza decibelios ensordecedores, pero hay silencio cuando una artista de flamenco sale a volcar su emoción cruda en una actuación hipnótica”, acompañada de guitarra, palmas y algún “¡ole!”.

Aunque reconoce que Sevilla, Córdoba o Granada son más conocidas entre los amantes de la cultura, el artículo subraya que Jerez “posee un patrimonio tan rico y complejo como el oro líquido que envejece silenciosamente en sus barricas”. Además, recuerda que la ciudad ocupa un lugar clave en el Triángulo del Flamenco, junto a Triana y Cádiz, donde los artistas buscan el duende, ese instante en el que una actuación “llega al alma”.

El reconocimiento como Capital Española de la Gastronomía 2026 se justifica, según el medio británico, por una cocina sólida y auténtica, con guisos tradicionales, riñones al jerez y “finísimas frituras de gambas de la costa atlántica”, siempre perfectamente maridadas con el vino local. “En ningún lugar se fusionan mejor la gastronomía y el vino que en los tabancos de la ciudad”, afirma el texto.

Entre bodegas centenarias, palacios históricos, flamenco espontáneo y una gastronomía profundamente ligada al territorio, el retrato que llega desde Reino Unido es claro: Jerez es una ciudad que no se esfuerza por gustar, simplemente es. Y quizá por eso, como apunta el propio artículo, hay lugares que sus habitantes prefieren seguir disfrutando casi en privado, como un secreto bien guardado, copa de jerez en mano.