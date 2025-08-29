Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En 'The Guardian' toman nota de estas localidades españolas para hacer frente al calor: "Una simbiosis perfecta"
Viajes

Viajes

En 'The Guardian' toman nota de estas localidades españolas para hacer frente al calor: "Una simbiosis perfecta"

El diario británico ha recopilado las innovadoras medidas tomadas contra las altas temperaturas.

Marina Prats
Marina Prats
Calles de Jerez de la Frontera.Getty Images

Se ha hablado largo y tendido de refugios climáticos, de si las ciudades están adaptadas a las altas temperaturas o si se toman suficientes medidas desde las distintas administraciones para hacer frente al cambio climático. No obstante, aunque queda mucho por hacer, en Reino Unido han tomado nota de lo que se está haciendo en España.

Concretamente, el diario The Guardian ha tomado como referentes tres municipios españoles por las medidas que están tomando para refrescar sus calles. Pone como uno de los ejemplos las calles de Jerez de la Frontera (Cádiz) que, bajo el proyecto Emparrados, han querido llevar las vides y las parras de los vinos de la localidad a algunas de sus calles con la finalidad de dar sombra y refrescarlas hasta en 8ºC.

"Un solo tallo de parra que crece en el lateral de una casa puede ofrecer mucha sombra. En las casas de Jerez, donde esta práctica se lleva practicando durante más de 60 años, las hojas de una sola parra forman un dosel de 60 metros cuadrados.", explican en el medio británico, donde entrevistan a los responsables de esta iniciativa.

Para Begoña García González-Gordon, una de las responsables del proyecto entrevistada por el medio británico, "existe una simbiosis perfecta". "Al plantar vides en la calle, hacemos algo por la ciudad y, al mismo tiempo, celebramos la vid jerezana. Nuestra filosofía está estrechamente ligada a la vid jerezana", explica.

Pero en la publicación no solo recogen mantos vegetales, también otras iniciativas como la de cubrir algunas calles con telas de crochet, algo que se ha realizado en varios pueblos de Andalucía, como Alhaurín de la Torre (Málaga), Arahal (Sevilla) o La Línea de la Concepción (Cádiz).

Más allá de toldos, The Guardian pone como ejemplo de innovación y avance en la conocida como arquitectura bioclimática, el proyecto Cartuja Qanat, en Sevilla, concretamente en la calle Tomás Alva Edison, en la Cartuja, donde se ubicaban los pabellones de la Expo 92. 

Esta iniciativa recupera el sistema persa de los qanats persas, que utilizan agua que se enfría durante la noche a través de canales subterráneos que enfrían el aire de alrededor pasando de 40ºC a 17ºC. A esto se suman varias zonas verdes y un sistema de refrigeración a través de paneles solares que reducen el consumo de agua y energía y potencian una climatización sostenible.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Marina Prats es periodista de Life en El HuffPost, en Madrid. Escribe sobre cultura, música, cine, series, televisión y estilo de vida. También aborda temas sociales relacionados con el colectivo LGTBI y el feminismo. Antes de El HuffPost formó parte de UPHO Festival, un festival urbano de fotografía en el marco del proyecto europeo Urban Layers. Graduada en Periodismo en la Universidad de Málaga, en 2017 estudió el Máster en Periodismo Cultural de la Universidad CEU San Pablo y en 2018 fue Coordinadora de Proyecto en la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. También ha colaborado en diversas webs musicales y culturales. Puedes contactarla en marina.prats@huffpost.es