La isla de España con más gatos que habitantes que se puede visitar en un día y ofrece el encanto del Mediterráneo

En España existe una isla mediterránea que cuenta con más gatos que habitantes. Obviamente, no nos referimos a Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera. Se trata de la isla de Nueva Tabarca, perteneciente a la provincia de Alicante.

Con apenas 50 habitantes, la isla de Nueva Tabarca es la isla habitada más pequeña de España. Pese a ese reducido número de residentes, en verano recibe diariamente la visita de varios miles de turistas.

La isla posee el encanto de las islas mediterráneas, con playas y calas bañadas de un agua turquesa y cristalina, pero con la particularidad de poder recorrerse en un solo día, ya que su extensión es de solo 1,8 kilómetros de longitud y 400 metros en su punto más ancho, lo que hace que tenga una superficie de 0,3 kilómetros cuadrados.

Una investigación realizada en el año 2023 reveló que en la isla de Tabarca hay prácticamente un centenar de gatos, lo que significa que la población de felinos es casi el doble que la de personas.

No obstante, los gatos no son los únicos animales presentes en la isla de Nueva Tabarca. Se trata de un espacio protegido. De hecho, la isla cuenta con el honor de haber sido declarada (concretamente en el año 1986) como la primera reserva marina de España.

El objetivo de la distinción de la isla de Nueva Tabarca como reserva marina es proteger su rica biodiversidad marina (que incluye praderas de posidonia) y fomentar la pesca artesanal en la zona. La reserva marina de la isla incluye aproximadamente 1.400 hectáreas de aguas y fondos marinos.

Por otro lado, la isla es una zona de protección para aves. Forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves bajo la denominación de 'Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos' gracias a su importancia como zona para la nidificación de aves marinas y como punto de descanso para aves migratorias.