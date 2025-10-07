Adiós a Mallorca y Canarias: las islas "impresionantes" activan el incentivo de 84.000 euros para captar a británicos

Irlanda posee unas 30 islas habitadas pero sin conexión terrestre, lo que está provocando un descenso de la población, una situación a la que el país busca poner remedio. Para ello, el Gobierno irlandés ofrece "generosas subvenciones" a quienes deseen mudarse a una de sus islas "impresionantes" y restaurar una propiedad vacía o abandonada, según ha informado el periódico británico Daily Express.

La iniciativa se enmarca en la política irlandesa "Nuestras Islas Vivas", una estrategia decenal lanzada en junio de 2023 por el Departamento de Desarrollo Rural y Comunitario y la Gaeltacht. El objetivo es simplemente revitalizar estas islas que "son parte integral del tejido rural de Irlanda", según explica la página web del Gobierno. "Nuestra ambición es garantizar que comunidades sostenibles y vibrantes puedan seguir viviendo y prosperando en las islas costeras durante muchos años", agrega.

Menos de 3.000 personas viven actualmente en las 23 islas habitadas que cumplen los requisitos para el programa de subvenciones, según cifras gubernamentales. Algunas tienen solo unos pocos residentes permanentes, lo que convierte la sostenibilidad de la comunidad en una gran preocupación.

Para tratar de paliar este problema, el Gobierno ofrece subvenciones de hasta 84.000 euros a quienes deseen comprar y renovar viviendas abandonadas en estas islas. De esta forma, las subvenciones apoyan la restauración de propiedades vacías o abandonadas para convertirlas en viviendas permanentes o alquileres a largo plazo, lo que ayuda a combatir la escasez de viviendas y a preservar edificios históricos.

El programa está abierto a cualquier persona, aunque en el caso de los extranjeros deben tener en cuenta que tienen que cumplir con las normas de inmigración habituales, por lo que podrían necesitar el visado o permiso de residencia correspondiente. La propiedad también tiene que cumplir unos requisitos: haber sido construida antes de 2007, haber estado vacante al menos dos años en el momento de la solicitud y estar ubicada en una de las islas costeras calificadas que están aisladas por la marea y no están conectadas al continente por un puente o una calzada.

Irlanda se encuentra a solo un corto vuelo o un ferry del Reino Unido, por lo que la idea de mudarse a una isla remota para disfrutar de una vida más tranquila junto al mar ya está captando la atención de los británicos.