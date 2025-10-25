Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las 9 catedrales más impresionantes de Europa
Las 9 catedrales más impresionantes de Europa

Es casi imposible escoger solo una decena de estos monumentos increíbles. Muchos otros, que no han entrado en el listado, son igualmente espectaculares

Susana Pérez de Pablos
  Un lugar icónico de rezo en mitad del ejetreo londinenseLa icónica Catedral de San Pablo, en Londres, está rodeada de modernos edificios. Es la catedral anglicana de Londres, sede de la diócesis de la denominada Iglesia de Inglaterra.Getty Images
  La Catedral de Burgos, de las más bellas de EspañaBurgos tiene como centro de encuentro toda la zona que rodea su católica Catedral Basílica Metropolitana de Santa María, que empezó su construcción en 1221, siguiendo patrones góticos franceses.Getty Images
  Un gran monumento gótico alemán La Catedral de Colonia, en Alemania, es un claro símbolo del estilo gótico y se construyó entre 1248 y 1880. Católica, está en el centro de esta ciudad, en el estado de Renania del Norte-Westfalia.Getty Images
  El símbolo del esplendor del renacimiento italianoEl impresionante Duomo o Catedral de Florencia es de los más bellos del mundo. Su mármol blanco, rosa y verde le confiere una luz excepcional, que surge en mitad de la ciudad como un regalo.Getty Images
  El inmenso templo rosado de MilánEs el edificio gótico más grande de Italia, realizado con mármol blanco rosado de la candera de Candoglia, dedicado a ella en exclusiva. En su aguja más alta está la estatua dorada de la Madonnina.Getty Images
  Santiago, el templo del apóstol, al que llevan múltiples caminosLa Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, España, es donde terminan todas las rutas del conocido "Camino de Santiago", que realizan miles de católicos de todo el mundo cada año.Getty Images
  Notre Dame, el templo resurgido de las cenizasLa catedral católica de Notre Dame es la sede de la archidiócesis de París, la capital de Francia. Dedicada a la Virgen María, ha vuelto a recuperar su fuerza, restaurada tras el incendio de 2019.Getty Images
  Emblema de la devoción a la Virgen en AndalucíaLa catedral de Santa María de Sevilla, con su estructura de arquitectura gótica, con añadidos renacentistas y cerca de la orilla del río Guadalquivir, es uno de los grandes emblemás de Andalucía.Getty Images
  La Sagrada Familia, una obra única en el mundoAunque no es catedral, la añadimos al listado porque lo tiene todo: historia de novela, emblema de cultura y arquitectura... La Sagrada Familia, en Barcelona, inacabada por Antonio Gaudí, es única.Getty Images
