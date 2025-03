Las extrañas leyes que todavía están en vigor en este estado de Estados Unidos: sorprenderán a más de uno 

California es mucho más que playas soleadas, Hollywood y Silicon Valley. Conocido como el Estado Dorado, es uno de los lugares más icónicos y diversos de Estados Unidos. Desde los rascacielos de Los Ángeles hasta los majestuosos bosques de secuoyas y la innovadora cultura tecnológica de San Francisco, este estado es un epicentro de tendencias, cultura y oportunidades.

Pero entre su modernidad y su espíritu vanguardista, California también alberga algunas leyes insólitas que han perdurado a lo largo del tiempo. Aunque muchas de estas normas se aprobaron hace décadas y rara vez se aplican con rigor, siguen en vigor y pueden sorprender o incluso meter en problemas a los más desprevenidos.

1. No puedes volar una cometa demasiado alto

Si te gusta levantar cometas en el parque, ten cuidado con la altura. En la ciudad de Walnut, está prohibido volar un cometa demasiado alto, aunque la ley no especifica un límite exacto. Aunque la razón de esta norma no está clara, algunos creen que podrían deberse a razones de seguridad aérea o estética urbana.

Además, en Walnut, los niños que quieran celebrar el 31 de octubre la tradicional fiesta de Halloween, tendrán que pedir permiso al sheriff de la ciudad para poder usar máscaras.

2. Prohibido maldecir en un campo de minigolf

Si juegas al minigolf en Long Beach, mejor cuida tu lenguaje. Está prohibido decir malas palabras dentro del terreno, lo que significa que si fallas un golpe, tendrás que contenerte. Esta norma busca mantener un ambiente familiar y evitar que los niños escuchen lenguaje inapropiado.

3. Ceder el paso a los pavos reales

En la ciudad de Arcadia, los pavos reales tienen prioridad en la calle. Los conductores están obligados a detenerse y dejar que estas aves crucen con tranquilidad. Esto se debe a que se han asentado en la zona y están protegidas por la ley. Además, está terminantemente prohibido alimentarlas, y hacerlo puede costar una multa de 1.000 dólares.

4. No se pueden cazar polillas

Si alguna vez has intentado atrapar una polilla que revolotea alrededor de una lámpara, ten cuidado porque en Los Ángeles, cazar polillas está prohibido. Aunque la norma parece absurda, se cree que busca proteger el equilibrio del ecosistema urbano, ya que estos insectos son un gran alimento para muchas especies ya que son una buena fuente de proteína.

5. Vestirse "mal combinado"

En la ciudad de Carmel, la moda no es un tema menor. La ley prohíbe a los hombres salir a la calle con pantalón y chaqueta que no combinen. Aunque hoy en día no se aplica con seriedad, técnicamente sigue en vigor. Pero la vestimenta peculiar no termina ahí. En la ciudad de Blythe, solo pueden usar botas de vaquero aquellas personas que sean dueñas de al menos dos vacas.