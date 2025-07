Los excursionistas se equivocan de camino, destruyen el refugio y se desquitan con el pobre camarero

Una pareja de irlandeses que fueron de turismo a Italia protagonizaron un episodio de lo más desagradable, fruto del desconocimiento y por qué no decirlo, de la mala educación. Para explicarlo, es necesario trasladarse a Italia, concretamente a las Dolomitas, una cadena montañosa muy transitada por nativos y visitantes, ya que ofrece numerosas rutas y paisajes particularmente bonitos.

Sin embargo, no todas las personas que deciden poner rumbo a estas montañas son conscientes de dónde se están metiendo. Se trata de un lugar que se ha hecho especialmente conocido debido a que muchos influencers la han dado a conocer. Esto ha provocado que la zona se encuentre sobreexplotada y masificada en muchos casos.

En cualquier caso, es cierto que existen muchos negocios enfocados a esta actividad, aunque en ocasiones, sus dueños pueden experimentar situaciones como la que vivió Renato Costa, gerente de un refugio, llamado Refugio Franco Cavazza. Según explicó primero en redes sociales y posteriormente al medio italiano Il Corriere della Sera, una pareja de irlandeses le preguntó por dónde se bajaba, y Costa le dio la respuesta.

Sin embargo, parece que los turistas se equivocaron de camino camino, motivo por el cual, subieron nuevamente al refugio y entraron en cólera contra Costa. "Después de explicarle el camino para bajar, ese señor aparentemente se equivocó. Así que, para agradecernos, regresó al refugio, fuera de sí, y no solo dañó la puerta, sino que también nos insultó. Una vergüenza. Los visitantes ya no tienen paciencia", denunció el propietario del refugio.

Según recogen en el medio italiano, la señalización fue correcta, además de que existen indicaciones a lo largo del camino para que los visitantes no se pierdan. Sin embargo, los dos turistas no supieron regresar de forma acertada posiblemente por la niebla, que impedía ver el camino con claridad. Por esta razón, y fruto del cansancio y la frustración, la tomaron con el propietario del negocio en el que se habían hospedado la noche anterior.

"No podía creerlo; nunca había sucedido en 45 años", afirmó Costa. "Ese hombre estaba loco: la pareja se equivocó de camino y se desquitó con el pobre camarero. Y menos mal que no estaba solo, porque corría grave peligro", agregó.

Finalmente, concluyó que este es un problema que se lleva repitiendo durante todo este verano. "Este año la gente no tiene paciencia. Quizás no saben dónde van: ven fotos en redes y creen que todo es fácil de alcanzar. Pero aquí estamos en las montañas. No se puede llegar en coche y hay que subir a pie", señala. Por todo ello, avisa a navegantes: "Ojalá así la gente se dé cuenta de la complejidad de las montañas y no se enfade".