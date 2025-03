Ni la Cibeles ni la Sagrada Familia: estos monumentos españoles cobran multas de hasta 3.000 euros por fotografiarlos

Hacerse una foto con monumentos icónicos como el Coliseo, la Torre Eiffel o la Torre de Pisa es un gesto que repiten cada día miles de turistas en Roma, París o Pisa, generando incluso colas que han llevado a algunos monumentos como la Fontana di Trevi a controlarse con aforo.

No obstante, hay algunos monumentos por los que si esa foto se va a usar con algún fin comercial o de marketing, como puede ser un influencer o una campaña publicitaria, que cobran por la instantánea o que incluso puedes recibir una multa.

Tal y como recuerdan en la cuenta de Tiktok @lawtips, las fotos de la Torre Eiffel durante la noche están regidas por la ley de propiedad intelectual que recae sobre su iluminación. "Por el día podrás hacer las fotos sin fallo, pero por la noche deberás pagar si quieres utilizar estas fotos con fines comerciales", explica.

"Si eres un particular no hay problema, pero si eres influencer o haces una campaña de marketing, sí debes pagar", aclaran. Además, recuerdan que los monumentos y algunos edificios son "obras intelectuales", que no podrían fotografiarse libremente.

Sin embargo, apuntan que la mayoría de países tienen reconocida la libertad de panorama, "una excepción que sí que permite fotografiar monumentos que están en la vía pública de forma permanente".

A pesar de que en España no hay casos tan llamativos como la Torre Eiffel sí que apuntan a dos casos que se encuentran registrados como marcas y tienen tarifas para cobrar por fotografías profesionales. Son el Auditorio de Tenerife y el Museo Guggenheim.

Por ejemplo, en el caso del Auditorio de Tenerife hacer un reportaje fotográfico profesional oscila entre los 1.500 euros sí se trata de un día de duración a los 3.000 de tres días, contando con descuentos para realizadores y fotógrafos canarios.