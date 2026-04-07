Ni respirar hondo ni distraerte con el móvil: los expertos explican qué hacer realmente cuando el miedo a volar te bloquea en pleno vuelo

Para muchos, subirse a un avión es un acto tan cotidiano como tomar el metro o conducir al trabajo, pero para otros cada vuelo es un pequeño acto de valentía: manos sudorosas, corazón acelerado y pensamientos que parecen salirse de control. Cerca del 40% de las personas siente miedo a volar, y cuando eso ocurre, lo que muchos hacen es buscar distracciones rápidas, como ver películas o escuchar música, esperando que la ansiedad desaparezca sola.

Sin embargo, los expertos coinciden en que distraerse no siempre es la solución más eficaz. Lejos de intentar “huir” del miedo, recomiendan entender qué está ocurriendo en el cuerpo y aprender a gestionarlo desde ahí. Cuando aparece la ansiedad, el cerebro entra en un estado de alerta que puede distorsionar la percepción del peligro y hacer que la reacción sea más intensa de lo necesario.

Por eso, técnicas como la respiración lenta y consciente, la aceptación de las sensaciones físicas o la preparación previa al vuelo resultan más efectivas que forzarse a estar tranquilo. Los expertos explican que el objetivo no es eliminar el miedo de golpe, sino enseñarle al cuerpo que no hay una amenaza real. De este modo, poco a poco, el sistema nervioso deja de reaccionar de forma desproporcionada y la mente recupera claridad.

Mujer sentada en el asiento de un avión Getty

La clave está en la respiración

Parte del trabajo para gestionar el miedo empieza incluso antes de subir al avión. Los especialistas insisten en que el estado en el que una persona llega al aeropuerto puede marcar la diferencia en cómo vivirá el vuelo. “Si llegas al aeropuerto corriendo, resolviendo cosas pendientes o respirando rápido sin darte cuenta, tu sistema nervioso ya está en modo amenaza”, asegura Rubén Sosa, experto en respiración y autor del libro ‘Respira’, en declaraciones recogidas por El País.

Por eso, los expertos recomiendan anticiparse y entrar en un estado de calma al menos dos horas antes del vuelo. “Respira menos, de forma más tranquila, reduciendo ligeramente la cantidad de aire hasta sentir una ligera necesidad de respirar más, pero cómoda, sin esfuerzo”, aconseja. Este tipo de respiración, más suave y controlada, ayuda a activar el sistema parasimpático, responsable de las respuestas de calma del organismo.

Al final, la clave no está en luchar contra el miedo ni en llenar los pulmones a la fuerza buscando un alivio inmediato, sino en bajar revoluciones y darle al cuerpo señales de seguridad. Entender cómo responde el sistema nervioso, aceptar las sensaciones y aplicar herramientas sencillas pero constantes puede marcar la diferencia. Porque el miedo a volar no siempre desaparece de un día para otro, pero sí puede dejar de dominar la experiencia y hacerse cada vez más manejable.