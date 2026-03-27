Perico Durán, piloto: "Nada une más a la sociedad que el miedo a una turbulencia, pero no son peligrosas. Nunca han provocado un accidente y los aviones las aguantan"

Aunque las estadísticas muestran que el avión es el medio de transporte más seguro, hay un 40% por ciento de personas que sufren miedo a volar. El piloto Perico Durán, con amplia experiencia y miles de horas de vuelo, ha publicado el libro Volar sin miedo para desmontar mitos y ofrecer datos que ayudan a perder la ansiedad que muchos pasajeros experimentan al tener que montarse en un avión.

En esta entrevista, el comandante de vuelo nos explica cómo acabar con el miedo que provoca volar gracias a los datos, muestra cómo funcionan los aviones y deja claro que nada en la aviación supone un riesgo. Bueno, hay algo que sí, pero tiene más que ver con los pasajeros que con los aviones. Apuesto a que, si lo tuyo no es fobia, sino algo de miedo a volar, después de leer esto te vas a quedar mucho más tranquilo o tranquila cada vez que tengas que surcar los cielos.

¿Por qué escribiste este libro?

Porque me di cuenta de que la gente que tiene miedo a volar estaba en una situación de indefensión o de desventaja muy grande. La información que se recibe en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre aviación es siempre de cosas negativas, siempre de catástrofes, desgracias y accidentes. Entonces la gente solo recibe información de la parte más negativa de la aviación. Yo voy a hablar de los otros 40 millones de vuelos en los que no pasa nada y voy a ofrecer una alternativa y que entiendan qué es la aviación y por qué es el medio de transporte más seguro que existe y a darles una salida al miedo a volar.

Estadísticamente es más fácil morir en carretera que en un accidente de avión. Sin embargo la gente se monta en el coche sin pensarlo, pero con el avión no ocurre lo mismo...

En el mundo mueren cada año más de un millón de personas en accidente de coche. En avión es una media de 300 o 400 personas. Hay gente que dice que le da miedo volar porque no tienen el control en el avión y en el coche sí. Pues tendrás el control, pero mueren millón y medio de personas en el coche que tenían el control como tú frente a los 300 que pierden la vida en un avión.

Tú en el avión estás dando el control a gente experta en su campo, a los mejores del mundo, a comandantes, tripulantes de cabina, mecánicos, ingenieros, meteorólogos... Es una red con los mejores del mundo para llevarte seguro de A a B. Aunque no tengas el control, es un buen sitio para aprender a soltarlo.

Perico Durán es piloto y autor del libro 'Volar sin miedo' Javier Ocaña

¿Por qué no tenemos que tener miedo a volar?

El miedo es una emoción. No me gusta decir que las emociones son buenas o malas, pero el miedo es una emoción necesaria. El miedo te hace sobrevivir. Tenerlo es positivo en su justa medida. El problema es cuando se vuelve muy intenso o demasiado limitante.

¿A ti te gustaría volar con un piloto que no tenga miedo a nada? Entiendo que no. Yo creo que el miedo en su justa medida es como la ansiedad. La ansiedad es la emoción de la atención, del foco. Lo malo es cuando es desmedida y le damos importancia a un montón de cosas a las que no deberíamos dársela, pero la ansiedad te hace por ejemplo prepararte para un examen y te hace recordar las cosas importantes.

"¿A ti te gustaría volar con un piloto que no tenga miedo a nada? Entiendo que no"

Para un piloto, un nivel sano de ansiedad es lo que en una situación de emergencia te permite enfocarte en las cuatro cosas que tienes que estar mirando y no en 27, o en los ruidos o en las consecuencias. Las emociones, en su justa medida, tienen una función necesaria para la supervivencia.

¿Hay algún momento en el que sí deberíamos tener miedo en el avión? ¿Por qué las turbulencias no deberían asustarnos?

Yo siempre digo que nada une o vertebra más a la sociedad que el miedo a la turbulencia. Al final es imposible estar en una turbulencia como pasajero y no tener miedo, es normal que se tenga. Incluso para los tripulantes, que también pueden tener miedo, pero no porque al avión le vaya a pasar algo, sino que puedes pensar que alguien se da un golpe si no se ha puesto el cinturón de seguridad.

La clave está en que esa ansiedad previa no te invada tanto como para que puedas llegar a tener un ataque de pánico o pueda empezar a limitarte tu relación con el vuelo. Y en el momento en el que la estás teniendo es importante saber el alcance real de una turbulencia. Y para ello te doy un dato que ayuda a reducir la ansiedad: nunca en la historia de la aviación comercial ha habido un accidente por turbulencia.

Un dato muy bueno que no conocía...

El problema de un pasajero en una turbulencia es que no conoce el límite, no sabe lo que puede pasar. Y a lo mejor piensa que el avión se va a partir o que caemos en un pozo de aire, o que igual el avión se estrella. Si eso está dentro de las posibilidades... ¡cómo no va a tener miedo! Pero si de repente tú todo eso te lo quitas de la cabeza porque nunca ha sucedido, porque los aviones están preparados para ello y nosotros estamos entrenados, pues de repente esa ansiedad se reduce bastante y con suerte se disipa.

Perico Durán tiene una amplia experiencia como piloto Javier Ocaña

¿Cuál es el momento más tenso o peligroso en el avión desde que nos montamos hasta que salimos?

Lo que a mí me trasladan es que, aparte de la turbulencia, lo que más miedo suele dar es el despegue. Por orden son el despegue, el aterrizaje y cruzar el océano. Son los miedos más recurrentes que puede tener la gente.

A mí lo que más tenso me parece es el despegue...

Lo que te puedo decir es que ninguna fase del vuelo es peligrosa porque no se haría si fuera así. La aviación tiene aversión al riesgo, así que no hay nada peligroso. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el momento del despegue estás cerca del suelo pesando, queriendo subir con la gravedad en contra. En el aterrizaje estás queriendo bajar con la gravedad a favor.

"Ninguna fase del vuelo es peligrosa. La aviación tiene aversión al riesgo"

En ese sentido las cosas que pueden suceder en un avión tienen menos efecto en un aterrizaje que en un despegue. Pero, por ejemplo, el aterrizaje requiere mucha más habilidad manual del piloto que el despegue. Entiendo que también en el momento del despegue el avión suena mucho y puede ser brusco. Después del despegue, como al minuto de vuelo más o menos, se produce ahí como un vacío que la gente no entiende y piensa que se han que han parado los motores. Y eso puede dar miedo.

Es verdad. Eso a veces se nota...

Eso pasa al minuto de vuelo, más o menos. Nosotros hacemos una reducción de la potencia de despegue a la potencia de subida. ¿Por qué se hace eso? Los motores son tan potentes que con uno solo podrías despegar, pero tenemos dos. Entonces esa potencia de despegue no la vas a utilizar todo el vuelo porque sería gastar y hay que preservar la vida del motor. Entonces, al minuto de vuelo, cuando tú ya estás alejado entre 300 y 500 metros del suelo, bajas la potencia. Es una potencia que preserva más la vida del motor. Y al mismo tiempo bajas el morro del avión para acelerar el avión y quitar los flaps que hemos sacado para que nos ayuden en el despegue, que genera mucha resistencia.

Perico Durán ha escrito el libro 'Volar sin miedo' Javier Ocaña

Así, al quitar potencia, el avión suena menos, parece que deja de empujar y da la sensación de que el avión ha dejado de subir y está empezando a bajar sin motores. ¿Y cómo se puede evitar de alguna manera? Los pilotos podemos hacer esa reducción de potencia un poco más suave. Si en vez de hacerla en un segundo la haces en tres o en cuatro si las condiciones lo permiten, ese impacto o esa sensación física del pasaje se reduce. Y luego el pasaje si sabe que esto es normal, no se tiene por qué preocupar.

Los aviones se pasan el día volando. Van de un sitio a otro continuamente. ¿Cómo se controla que están bien?

Una cosa que la gente no sabe es que el avión está en permanente autochequeo. Todos los sistemas del avión tienen incorporados sistemas de autochequeo. Él está 24 horas al día preguntándose a sí mismo cómo está. Entonces si en cualquier momento hay una desviación del sistema sale el aviso escrito en pantalla. Si estás en tierra llamas a mantenimiento, vienen y lo arreglan. Y si estás en vuelo y has perdido uno de los sistemas de aire acondicionado inicias el procedimiento y se hace cargo el otro sistema.

El secreto de una compañía aérea exitosa es aquella que es capaz de mantener sus aviones el mayor número de horas al día produciendo porque son muy caros, así que están diseñados para operar casi todo el día. Es verdad que los aviones pequeños que vuelan por Europa no lo hacen por la noche porque no hay pasaje suficiente, pero un avión que va a América, aterriza en el continente, está unas cuantas horas y vuelve con el avión revisado. Un avión está 20 horas al día funcionando.

“El avión está en permanente autochequeo y ningún avión depende de un único sistema”

Evidentemente hay un punto en el que los aviones se estropean, lo que pasa que en aviación hay un concepto que la gente desconoce que se llama redundancia, y que supone que el avión no depende de un único sistema. Siempre hay dos o tres o cuatro que pueden hacerse cargo de esa misión.

¿Recuerdas haber vivido como piloto alguna situación peligrosa?

Complicada en cuanto a emergencias del avión yo he tenido la suerte en 25 años de no haber tenido nunca. Aunque puede suceder, es muy raro que ocurra. Se producen 150 fallos de motor al año. Fallan cada millón de horas de vuelo. Un piloto no hace un millón de horas de vuelo en su carrera, igual hace 20.000. Imagínate la cantidad de vidas que tiene que tener un piloto para que esa probabilidad le pueda tocar a él. Es verdad que estamos entrenados para ello, pero lo normal es que un piloto se jubile sin un fallo de motor en su carrera.

Nos jubilamos entre los 60 y los 65. No se puede volar por encima de los 65 y hay compañías que permiten que los pilotos nos vayamos antes, porque es verdad que es un trabajo que afecta mucho a la salud por los cambios horarios. Hay gente que se quiere ir porque esos años extra pilotando suponen un deterioro físico adicional. Pero hay otros que asumen quedarse más porque les gusta y quieren volar más o porque lo necesitan.

¿Los vuelos transatlánticos son perjudiciales para la salud de pilotos y tripulantes de cabina?

Se nos controla el número de horas que estamos sometido a radiaciones y hay vuelos en los que tenemos un medidor de radiaciones instalado para hacer estadísticas y estudios. Yo no tengo ni idea del alcance real de las radiaciones que sufrimos, pero sí del impacto que tiene dormir poco o perderte cosas.

Perico Durán nunca ha vivido una situación de emergencia en sus años como piloto Javier Ocaña

Cuando vuelas en largo radio vas perdiendo horas de sueño todos los meses, y a largo plazo empiezas a dormir muy mal. Descansas, pero no duermes como una persona cualquiera. Y esa falta de regularidad en el sueño tiene un impacto muy nocivo a largo plazo en la salud.

Entiendo que sueles volar a América...

Ahora mismo no, pero he estado muchos años ahí. Actualmente llevo un avión que vuela por Europa, que hay poco cambio de horario. Hay madrugones, cada día es distinto, pero no cruzo el Atlántico en este momento. Me imagino que el año que viene o dentro de dos me cambiarán a otra vez a largo radio. Es voluntario cambiar, te toca por antigüedad y si quieres puedes hacerlo.

Decías que situaciones peligrosas no has experimentado como piloto, pero entiendo que momentos tensos quizá sí...

He tenido situaciones tensas de pasaje que ha podido dar o tener problemas, como algún enfrentamiento entre pasajeros que iban con alguna copa de más. Este invierno estaba en Viena, cayó una gran nevada y no pudimos volar. Nos llamaron al hotel para decirnos que no íbamos a salir y nos quedamos allí 24 horas. En Barajas he vivido grandes nevadas.

"Las situaciones más tensas que he vivido como piloto ha sido con los pasajeros"

He estado con mal tiempo, he estado yendo a Miami en época de huracanes con una posibilidad de vientos fuertes y de tener que aterrizar en otro aeropuerto, pero al final no ha pasado nada. Ya te digo que lo más habitual es lidiar contra el mal tiempo, con problemas con los pasajeros bebidos, algún infarto, ataque de ansiedad o ataque de pánico.

Entonces es más fácil que el mayor problema que te encuentres es que alguien se tome dos copas de más y la líe en el vuelo...

Sí, pero depende del tipo de vuelo. Muchas veces los problemas de comportamiento de los pasajeros son en vuelos a Ibiza, Mykonos, Canarias... En los vuelos en los que yo tengo la suerte de ir, normalmente no pasa, pero alguna vez ha ocurrido. Luego yo también creo que uno se contagia un poco del ambiente del avión en el que suben. Si tú vas en un vuelo a un sitio del Caribe en el que todo el mundo se va de vacaciones con ganas de cachondeo, las posibilidades de que pueda pasar algo son mayores que en un vuelo que va a Bruselas a las 8:00 de la mañana para reuniones en el Parlamento Europeo.

¿Qué es para ti lo mejor de volar?

El volar en sí mismo. El momento en el que estás en el aire, estás volando un avión... El ruido, las luces, la sensación de libertad... Para mí es el hecho del vuelo, de volar en sí mismo.

¿Y lo peor?

Lo peor para mí es el tiempo lejos de la familia, las cosas que te pierdes como cumpleaños o eventos con los amigos. Cosas de los niños, los Reyes... estar en un hotel por ahí en vez de pasar la Navidad con la familia o no poder ir a los partidos con los amigos, ni apuntarte a clases de nada.

¿Y lo mejor de volar como pasajero?

Siempre digo, cuando veo embarcar al pasaje, que estoy transportando historias. Yo veo de repente que baja una pasajera que va con un portaplanos y pienso que va a presentar un proyecto a algún lado. Ves a alguien que está emocionado porque igual ha dejado a su pareja en otra ciudad o sus hijos y se va a buscar la vida. Lo que nosotros hacemos es dar continuidad a las historias de la gente. Unimos las vidas de las personas y permitimos que la gente vaya a ver a su familia. Esa es la parte bonita que veo.

El piloto Perico Durán ha escrito el libro 'Volar sin miedo' Javier Ocaña

¿Y lo peor como pasajero?

Lo peor es el pasajero que sufre al volar, que lo pasa mal, que vuela con miedo, lo hace con dificultad o deja de hacerlo. La consecuencia más grave para la gente que tiene miedo a volar y no es capaz de dominarlo es la renuncia a viajar. Eso implica que tu mundo se vuelve más pequeño y pierdes oportunidades y experiencias.

Renuncias a oportunidades laborales, a promociones. Hay gente que no quiere o no puede ascender porque le va a implicar volar. Dejas de ver a tu familia porque te da miedo y a la distancia física se une la emocional. Todo esto acaba teniendo un impacto en la vida de las personas, en su autoestima y en la manera de enfrentarse a otros retos o desafíos.

Conozco a un chico argentino al que le habían ofrecido un ascenso en su empresa, pero renunció porque tenía que ir a vivir a Berlín y debía volar. Él me decía que había estudiado en la carrera, que habían sido años de sacrificio, luego el esfuerzo en el trabajo para conseguir una oportunidad con un salario fenomenal y renunció porque le da miedo el avión.

"Si tienes miedo a volar y dejas de viajar pierdes oportunidades y experiencias"

La intensidad del miedo es muy variable. Como antes me preguntabas por cifras, un 40% de la gente tiene miedo a volar. Muchas lo manejan sin problemas y solo son nervios y un poquito de ansiedad, pero otros entran en un terreno de la fobia absolutamente. Ese es el problema. Conozco a una chica de Canarias que cuando ve un avión se tiene que esconder en una tienda y le entran ganas de vomitar. Una fobia absoluta a una cosa que ni siquiera está cerca.

Una de las cosas mejores que tienes para evitar o para reducir el miedo es no dejar de volar nunca. Porque si dejas de volar empiezas a asociar ese alivio momentáneo que tienes con que el vuelo era peligroso: 'Por eso ahora me siento mejor, porque he dejado de volar'. Pero eso es momentáneo y es irreal. Sin embargo, si tú sigues volando a pesar del miedo, ese miedo se va reduciendo. Es verdad que tendrás que hacer otras cosas para superarlo, pero por lo menos no le estás dando tanto poder.

Si pienso en mi caso concreto, sí que siento esos nervios al despegar, pero me digo que es un momento y ya está. Que tengo que ir de un sitio y a otro y para ello tengo que volar y que no pasa nada...

Pero tú te hablas a ti mismo y lo haces bien, pero hay gente que no se sabe hablar a ellos mismos. Una de los puntos importantes para superar el miedo a volar es el aprender a hablarse a uno mismo. Hay gente que se habla a sí misma diciendo que no puede con eso, que es una inútil, que lo vas a pasar fatal...

Son cosas que jamás le dirías a otra persona que tiene miedo, a quien le comentarías que no se preocupara y que es un momento. Somos mucho más cariñosos con los demás que con nosotros mismos. Tú lo haces muy bien, pero hay gente que tiene un diálogo interno horroroso y eso impacta. Y también intento transmitir algo en el libro sobre estas herramientas.

Perico Duran pretende acabar con el miedo a volar a través de un libro Javier Ocaña

En cuanto te das cuenta de que es una fobia, está claro que tienes que ponerle remedio...

Antes de ayer, volviendo de Viena, me dicen que hay una pasajera en la fila 9 que está supernerviosa por el vuelo, que lo está pasando muy mal. Y yo casualmente llevaba el libro y le dije que se lo dejara, que no se lo podía regalar porque es el libro que me había regalado a mí la editorial, el primero, y le tengo un cariño especial. Entonces ella lo leyó y cuando desembarcamos se acercó a cabina y estuvimos charlando un rato. Me contó que llevaba años pasándolo fatal, pero que no había dejado de volar nunca porque tenía que trabajar.

Cuando le fui a dar dos besos le puse la mano en el hombro y estaba temblando. Me dijo que llevaba ocho años así, pero que no había hecho nada para remediar su miedo a volar. Nos acostumbramos a vivir en la incomodidad y eso me da mucha pena. Cuando es algo que tiene solución, se puede superar. Muchísima gente lo ha superado. Requiere esfuerzo, pero no es especialmente difícil. Hay herramientas, hay terapias, hay cursos, hay cosas que te van a facilitar ese proceso y lo vas a conseguir, pero hay que hacerlo.

"En el año 2023 solo hubo un accidente de un avión comercial en 40 millones de vuelos"

Hay gente que solo necesita que le digas que en el año 2023 solo hubo un accidente de un avión comercial en 40 millones de vuelos. Fue un avión de hélice en Nepal. Del resto de vuelos que operaron en el mundo, ninguno tuvo un accidente con víctimas mortales. Hay gente a que le vale ese número, pero hay otros a los que no, pero siempre digo que el conocimiento es una herramienta poderosa contra el miedo a volar.

Y si esto no te sirve, vete a terapia, que es importante en todos los ámbitos de la vida. Yo siempre digo que debería estar subvencionada y que deberíamos poder ir a un profesional de la salud mental una vez al mes para hablar de nuestras cosas y poner orden. Y está claro que cuando estás adentrándote en el terreno de un miedo limitante, una fobia, es fundamental ir a terapia.

Tú tienes las soluciones ahí, lo que pasa que tienes que ser consciente de las limitaciones que te está imponiendo el miedo a volar, tienes que darte cuenta. Si lo estás pasando mal y estás renunciando a cosas en tu vida, pon freno. Hay gente que necesita un apoyo emocional particular o que arrastra otros condicionantes psicológicos que tienen que ser tratados en terapia, que igual su problema no es el avión, sino otro tema que te estás trasladando o trayendo al avión.

Me parece fundamental lo que dices de la importancia del conocimiento para ayudar a perder el miedo...

Claro, como por ejemplo con la sola explicación de lo de la turbulencia. Decir que nunca en la historia de la aviación comercial ha habido un accidente por turbulencias. La turbulencia más grande jamás registrada en la historia de la aviación fue por un avión cazatormentas de la NASA que tuvo 2,5 G de fuerza.

Una turbulencia severa, que es la más grave que puede sufrir una persona o un avión, es 1,5 G. Es decir, 1,5 G es la más fuerte, 2,5 ha sido la más fuerte jamás registrada en la historia, y un avión soporta hasta 3,8 G sin problemas. Ahí empezaría el avión a sufrir algún problema estructural. No quiere decir que se vaya a partir, pero sí que empezaría a sufrir. Hasta ahí, todo bien. Pues como te decía, a muchos les vale.

"La mayor turbulencia jamás registrada es de 2,5 G. Un avión soporta hasta 3,8 G sin problemas"

Pero por otro lado, cuando alguien tiene que superar un reto, un desafío, no es solo superar ese propio desafío, sino la persona en la que se tiene que convertir para superarlo. Tú aquí tienes que aprender a controlar tu mente, a aprender a soltar el control, a navegar la incertidumbre, a controlar tu ansiedad, a aprender a respirar. Al final todos estos aprendizajes te los puedes trasladar a otros ámbitos de la vida y aprender a enfrentarte a los desafíos o a las situaciones de otra manera.

También es una parte importante del libro en la que intento encaminar un poco a la gente a la hora de controlar sus pensamientos, parar la rumia, no creer en las creencias limitantes o cuestionarlas. Decía Michel de Montaigne que "mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca han ocurrido". Pues eso.