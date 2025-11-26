No solo playa o descanso: los millennials y la generación Z viajan cada vez más para conciertos o eventos deportivos

Viajar es un placer para muchas personas y una prioridad en los presupuestos de muchos españoles que, si pueden, reservan parte de su dinero para hacer alguna escapada o un viaje largo durante el año. Según el estudio Tendencias de Viaje Marriott Bonvoy 2026, elaborado por esta cadena hotelera, los españoles planean seguir viajando como hasta ahora el próximo año.

¿Qué significa esto? En 2026, el 84% de los españoles espera irse de viaje las mismas veces que este año y solo un 8% prevé hacerlo menos, principalmente por motivos económicos. Concretamente, los viajeros encuestados han asegurado que esperan hacer una media de cinco viajes el próximo año: dos a nivel nacional, dos de corta distancia y otro de larga distancia.

Los destinos favoritos para estos viajes son Italia, Francia y España. Concretamente, el 36% de las personas que han participado en el informe aseguran que elegirán España para hacer su viaje principal de 2026.

Infográfico Tendencias de Viaje España 2026 MARRIOT BONVOY

Además, en el informe destaca otra tendencia que estará presente en 2026, el country hopping, es decir, aprovechar un viaje para visitar al menos dos países diferentes. Es una opción que pretende elegir hasta el 44% de las personas que han participado en la encuesta.

Viajar en base a eventos y experiencias personalizadas

Lo que demuestra el informe elaborado por la cadena Marriot Bonvoy es que las motivaciones detrás de un viaje van más allá de conocer un sitio nuevo, descansar o pasar unos días en la playa. Los millennials y la generación Z apuestan cada vez más por viajes relacionados con eventos culturales, musicales y deportivos. Según el estudio, el 61% de los españoles ya lo ha hecho y esta cifra asciende al 76% si nos centramos únicamente en viajeros españoles de la generación Z.

Dentro de estas aficiones, destacan los viajes para asistir a aun concierto o festival, que conquistan al 51% de los viajeros, practicar deportes o ver un partido de alguna disciplina (40%) o la gastronomía que se puede disfrutar en el destino elegido (43%). Además, un 46% de las personas encuestadas aseguran que viajan para compartir tiempo de calidad con amigos y familia.

Además de viajar en base a eventos relacionados con sus aficiones, la generación Z quiere vivir más experiencias personalizadas o de lujo dentro de sus vacaciones. Según el estudio, la mitad de los encuestados ha apostado por la tendencia lux-scaping, que consiste en incluir una experiencia premium en algún momento del viaje. Esa cifra hasta el 62% en los miembros de la generación Z.

Entre las experiencias preferidas están un fin de semana wellness, una escapada gastronómica o una noche de hotel en un establecimiento icónico.