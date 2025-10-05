Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pocos conocen el espectacular paisaje de girasoles que se encuentra en un bello pueblo de Burgos
Viajes

Viajes

Pocos conocen el espectacular paisaje de girasoles que se encuentra en un bello pueblo de Burgos

Una localidad que atrae a fotógrafos, excursionistas y familias.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Imagen de archivo de un campo de girasoles.Getty Images

Las floraciones estacionales son uno de los espectáculos visuales y naturales más conmovedores de todo el mundo: transforman laderas y llanuras en mantos de color que invitan a detenerse y apreciar su belleza. En este contexto, a finales de verano los campos de la provincia de Burgos se transforman en un mar dorado que atrae a fotógrafos, excursionistas y familias en busca de postales naturales.

Esto ocurre en los alrededores de Briviesca, donde millones de girasoles cubren las fincas de la comarca de La Bureba y ofrecen un espectáculo cromático comparable al famoso florecer de la lavanda, pero en tonos amarillos que dominan el horizonte entre los meses de julio y septiembre. La Oficina de Turismo local y colectivos culturales han potenciado la experiencia con rutas señalizadas que combinan patrimonio y naturaleza.

La denominada “Girasoles con Arte” propone un recorrido de apenas tres kilómetros que se puede alargar todo lo que el visitante desee. El camino más popular parte del casco urbano y enlaza miradores, monumentos y tramos de cultivo donde la vista se pierde en filas de flores. Este tipo de iniciativas no solo son ideales para realizar en familia, sino que también buscan impulsar el turismo de la zona sin renunciar a la conservación del paisaje agrario.

Más que sus girasoles

A pesar de este maravilloso espectáculo, Briviesca no es solo girasoles. La capital de La Bureba atesora un conjunto monumental que incluye el Monasterio de Santa Clara y la Colegiata de Santa María la Mayor, joyas que recuerdan su importancia histórica desde la Edad Media. Sus calles conservan casas señoriales y una Plaza Mayor coronada por un templete de principios del siglo XX, consolidando un admirable casco histórico.

Esta localidad de más de 6.000 habitantes fue bautizada por Azorín como “el corazón de Burgos”, según recoge la web de turismo provincial, y cuenta además con un excepcional patrimonio artístico. Se encuentra a poco más de 40 kilómetros de la ciudad de Burgos, un trayecto que en coche se completa en aproximadamente 30-45 minutos, aunque también existen conexiones en tren y autobús que comunican la localidad con la capital provincial. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

Entre patrimonio, gastronomía local y el espectáculo efímero de los girasoles, Briviesca se perfila como una escapada perfecta para quienes aún buscan disfrutar de los últimos resquicios del verano. La combinación de historia y naturaleza, así como las rutas centradas en el girasol han puesto a este rincón burgalés en el mapa de los destinos rurales más fotogénicos del país, sobre todo para los amantes de las flores.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 