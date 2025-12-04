Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
9 monumentos romanos de España que merecen que los visites cuanto antes
Viajes
Viajes

9 monumentos romanos de España que merecen que los visites cuanto antes

De monumentos para el espectáculo, como son los anfiteatros, a obras de ingeniería, murallas o conjuntos arquitectónicos completos, el Imperio Romano dejó un huella imponente en buena parte de nuestro país.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una magistral obra de ingenieríaEl acueducto de Segovia, en la comunidad de Castilla y León, es sin duda una de las obras de ingeniería romana mejor conservadas del mundo. LLevaba el agua desde las montañas a la ciudad.Getty Images
  Itálica, cuna de emperadoresItálica es una antigua ciudad romana en el municipio actual de Santiponce, Sevilla. La ciudad romana fue fundada en el año 206 a. C. Es famosa por ser la cuna de emperadores como Trajano y Adriano.Getty Images
  El faro romano más antiguo del mundoLa torre romana de Hércules, en A Coruña, es el faro romano más antiguo del mundo que se encuentre aún en funcionamiento. Su enclave al borde del mar es espectacular.Getty Images
  El teatro con mayor valor y tradiciónEs uno de los lugares con más encanto de España. Ver en el teatro romano de Mérida, Badajoz, una obra clásica es un espectáculo que todo el mundo debería vivir alguna vez.Europa Press via Getty Images
  Un paseo magestuoso por la antigua RomaLa muralla de Lugo, en Galicia, de cerca, quita la respiración, por su magestuosidad. Es la única romana del mundo que conserva la totalidad de su perímetro original. Es ancha y se recorre paseando.Getty Images
  Las médulas, fruto de una antigua explotación de oroEste espectacular paisaje rojizo es obra de la antigua explotación de oro a gran escala realizada por los romanos. Cerca de Ponferrada, en la zona de El Bierzo, es una escapada única.Getty Images/Cavan Images RF
  Tarraco, un valioso conjunto arquitectónicoTarraco fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y alberga uno de los conjuntos arqueológicos de esa época más valiosos del mundo, con su anfiteatro, su circo, su muralla...Getty Images
  Baelo Claudia, termas y templos en plena naturalezaEn el yacimiento arqueológico de Baelo Claudio, en Tarifa, Cádiz, se pueden ver las ruinas de una ciudad, el templo de Augusto y unas termas romanas en un entorno natural espectacular.Getty Images
  Un gran puente para cruzar el GuadalquivirEl puente Romano de Córdoba es majestuoso. Se alza sobre el río Guadalquivir con sus  16 arcos y ha sido una obra clave para la ciudad durante todos estos siglos, conectando las dos orillas de urbe.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 