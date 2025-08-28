En Reino Unido se enamoran de la localidad medieval española "que es como la Toscana con campos de lavanda"

Una de las características más conocidas de la Toscana son sus amplios, coloridos y perfumados campos de lavanda. Recorrer esta zona puede ser una auténtica maravilla para nuestros sentidos. Pero, lo mejor de todo, es que no tenemos que salir de España para disfrutar de algo así.

A tan solo 100 kilómetros de Madrid, en el corazón del Valle del Tajuña, se encuentra Brihuega, que, según el medio británico Express.com, se trata de "un encantador pueblo medieval" que parece detenido en el tiempo y cuenta con más de 1.000 hectáreas de campos de lavanda.

Este rincón en de la provincia de Guadalajara también presenta una arquitectura histórica y un extenso laberinto subterráneo árabe que han captado la atención de los viajeros que buscan experiencias auténticas lejos del turismo masivo. Descrito como un lugar "adorado por sus extensos campos de lavanda", Brihuega combina un aire toscano con un impresionante patrimonio cultural.

De su festival veraniego a su legado medieval y árabe

Express.co también destaca que, cada mes de julio, el pueblo celebra su famoso festival de la lavanda, donde los atardeceres se llenan de música entre flores moradas, y los visitantes posan para Instagram o compran productos locales como aceite esencial, queso y cerveza elaborados con lavanda.

Pero la magie de Brihuega no termina con el verano. Durante todo el año, ofece "una impresionante arquitectura medieval, plazas atmosféricas y un laberinto de cuevas árabes del siglo X" que recorren el subsuelo del casco antiguo. Este sistema de túneles, que fue usado históricamente como almacén y ruta de escape durante los asedios, es considerado el más grande de España, auqnue solo se pueden visitar entre 500 y 700 metros de los ocho kilómetros totales.

Las llamadas cuevas árabes del Jardín de la Alcarria mantienen una temperatura constante de 12 °C, lo que permitió su uso para conservación de alimentos, se explica en la web de turismo del municipio. Esta red de pasadizos es una de las joyas ocultas que dan a Brihuega una identidad única y una conexión viva con su pasado.

Otro de sus atractivos históricos es la Real Fábrica de Paños, situada en el barrio de Santa Lucía. Construida en el siglo XVIII como regalo de los Borbones por el apoyo e la villa en la Guerra de Sucesión, es un símbolo del antiguo esplendor industrial de la región.

Y quienes buscan una experiencia más original, Brihuega también invita a descubrir sus paisajes a caballo, recorriendo tanto sus calles históricas como los aromáticos campos de lavanda. Un destino que, sin duda, merece más que una visita.