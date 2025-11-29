Pocos turistas desconocen lo que se esconde detrás de las preciosas fotos de perros en Laponia

Si hay una región navideña es Laponia, la tierra de Papá Noel, pero aparte de este icono, hay otra imagen que siempre se relaciona con la preciosa zona que abarca partes de territorio de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia: los trineos tirados por perros. Pero aquí lo bucólico, turístico e icónico tiene un lado oscuro: una dura realidad "con muy poca información".

El diario finlandés Iltalehti se ha hecho eco de esta situación que indignará sobre todo a los amantes de los animales. Si vas de turismo a Laponia y ves o te montas en uno de estos trineos, recuerda que igual los perros que tiran de ti no llevan una vida precisamente agradable. El rotativo señala que la alimentación y el cuidado de la salud de los perros están descuidados, y son comunes las camadas de cachorros, según informes de inspección veterinaria. El consuelo es que no es algo generalizado, ya que hay también empresarios responsables que cuidan de los canes debidamente.

La veterinaria Eva Anunti, que trabaja como inspectora veterinaria en la región de Inari, ha señalado al medio finlandés que además estamos en plena temporada alta, donde se suma el amor por la nieve y la Navidad, con una demanda impresionante que pagan los perros en forma de más trabajo y más intenso. El problema es que si te apuntas a una de estas actividades de trineo te será difícil distinguir si los perros están en perfecto estado y bien cuidados, o sufren de alguna manera.

No obstante, los hay muy observadores, o quizá era muy evidente: hay sitios web de viajes como Tripadvisor, donde los turistas advierten a varios operadores que han visto perros con mala salud durante su viaje. Sin ir más lejos, en julio y septiembre de 2024, Lapin Kansa informó sobre la empresa de trineos tirados por perros Ridenorth, que tenía deficiencias importantes en el trato tanto a los empleados como a los perros de trineo. Ex empleados de la empresa informaron a LK que muchos perros se morían de hambre y que, en muchos casos, no los llevaban al veterinario para que los tratara. La empresa negaba tales acusaciones.

Como criba puede no valer que la empresa sea más conocida o prestigiosa. El maltrato o deficiencias puede venir de las más valoradas por los clientes.

Las carencias de los perros de trineo

Los perros generalmente se alimentan con normalidad, pero es muy posible que existan deficiencias en la ingesta de agua y en los días de descanso. Por ley se les debe dar agua tres veces al día, pero sólo pueden beber por la mañana y por la tarde. La mayoría de los operadores ofrecen vacunas y desparasitaciones para perros, pero aún existen deficiencias en el tratamiento de perros enfermos. Los problemas dentales son particularmente comunes, y también existen deficiencias en el registro canino, afirma Anunti a Iltalehti.

En temporada baja -entre abril y noviembre- se puede pensar que los perros están mejor, ya que trabajan mucho menos, pero aquí se añada el posible abandono o mínima interacción con los humanos, que se puede limitar a cuando se les da comida y agua, aparte de posible dejadez.

Anunti explica que las perreras de perros de trineo se visitan una vez al año de acuerdo con el plan de inspección, pero que incluso visitándolo cinco veces al año, puede ser difícil detectar todas las deficiencias, como el maltrato canino.