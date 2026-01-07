'The New York Times' se fija en este barrio de Barcelona al que recomienda viajar en 2026: "Reinvención urbana"

2026 acaba de empezar pero muchas personas ya están planificando sus viajes para los próximos doce meses. En estas primeras semanas del año, la mayoría de medios especializados en viajes o periódicos con suplementos de estilo de vida potentes hacen sus recomendaciones sobre los destinos que visitar este año.

Entre ellos, The New York Times, que ha publicado su habitual listado de 52 lugares a los que viajar en 2026, entre los que hay varios destinos españoles. Destaca especialmente en el décimo puesto de la lista un barrio de Barcelona alejado del turismo de masas: Poblenou.

"Mientras la capital catalana celebra su nombramiento como Capital Mundial de la Arquitectura y reconoce los 100 años de la muerte de Antonio Gaudí, abandona las masas para viajar lento —y responsablemente— alrededor del antiguo barrio industrial de Poblenou", recomienda el diario estadounidense.

El periódico explica que esta zona captura "el espíritu de reinvención urbana de Barcelona". "Las fábricas y almacenes han renacido como cafés, galerías y espacios para interpretación", apuntan desde The New York Times.

Lo que no puedes perderte

El diario estadounidense recomienda específicamente el museo Can Framis, que es una antigua fábrica textil completamente renovada, además de la Sala Beckett, que actualmente funciona como un teatro y se encuadra en el edificio de una antigua cooperativa de trabajadores.

Zonas verdes urbanas en Poblenou Getty Images

Sobre las recomendaciones gastronómicas, el periódico aconseja no irse de Poblenou sin probar los restaurantes Atipical, Casa Güell y Can Recasens, un establecimiento clásico que proponen para ir a cenar con un buen vino.

Desde el periódico también destacan que el barrio se ha transformado a nivel urbano, apuntando que la Plaça de les Glòries en su momento era un punto cargado de coches y tráfico que ahora es un parque público cargado de biodiversidad.

La España de Sorolla

Poblenou no es el único destino español de la lista ya que The New York Times también recomienda aprovechar 2026 para visitar la España de Joaquín Sorolla. El periódico apunta que esta primavera reabrirá el museo dedicado al pintor en el centro de Madrid, que lleva cerrado desde octubre de 2024 para efectuar una reforma que expandirá su tamaño.

El jardín del Museo Sorolla de Madrid Getty Images

En la capital, el diario estadounidense también recuerda que el Museo del Prado y la Real Academia de las Artes de San Fernando también acogen algunas grandes obras del artista.

Desde Madrid, el periódico propone coger un tren hasta Valencia, ciudad natal de Sorolla, donde está previsto que este año se expongan 220 obras del pintor propiedad de la Hispanic Society de Nueva York. De hecho, este miércoles Ayuntamiento y Generalitat confirmaron que estas pinturas se mostrarán en el Museo de la Ciudad de manera temporal mientras se termina un espacio definitivo en otro edificio.