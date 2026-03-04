Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Israel bombardea Teherán "a gran escala" y dice que eliminará a cualquiera que suceda a Jameneí
Global
Global

Israel bombardea Teherán "a gran escala" y dice que eliminará a cualquiera que suceda a Jameneí

Tel Aviv asegura que ha derribado un caza iraní Yak-130 con uno de sus F-35 modificados. Es la décima oleada de ataques sobre la capital iraní en solo cinco días, mientras la cifra de muertos se acerca al millar. 

Antón Parada
Antón Parada
Una columna de humo se eleva sobre Teherán, tras una nueva oleada de bombardeos israelíes contra territorio de Irán.
Una columna de humo se eleva sobre Teherán, tras una nueva oleada de bombardeos israelíes contra territorio de Irán.Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Tan solo tres horas después de que finalizase una nueva oleada de bombardeos de la aviación israelí contra Irán, el Ejército de Israel ha anunciado una nueva ofensiva total sobre la capital, Teherán, alegando que vuelven a los ataques "a gran escala" contra infraestructura del régimen de los ayatolás. Es la décima oleada de bombardeos contra Teherán en cinco días de ataque conjunto con EEUU.

De momento no ha trascendido cuáles son los objetivos concretos de dicha serie de bombardeos "a gran escala", cuyas explosiones y cazas sobrevolando se han sentido con fuerza en la parte este de la ciudad. Previamente, Tel Aviv había informado de que decenas de supuestos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij habían sido golpeados.

Momento después, también se ha producido un importante anuncio en el marco de la maquinaria de guerra que está siendo puesta a prueba en la zona de conflicto. Un caza F-35I Adir, la versión modificada para Israel de la joya de la corona de EEUU, ha derribado un Yak-130 iraní, lo que según el Ejército israelí "es el primer derribo en la historia de un aparato militar por parte de un caza F-35 'Adir'". 

De esta cuestión se desprenden varias claves, que Teherán continuaría contando con capacidad para plantar batalla en el cielo y que la superioridad estadounidense en materia de aviación no solo es superior en cuanto al número, también en la tecnología de unos aviones de combate de élite.

Israel advierte de que eliminarán a cualquier sucesor de Jameneí: "No importa su nombre o dónde se esconda"

Por otro lado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha lanzado una nueva advertencia al régimen iraní. Después de atacar ayer la sede donde se reúne el consejo para elegir al sucesor del líder supremo Jameneí, asesinado en el inicio de la agresión estadounidense-israelí a Irán, Katz ha señalado que da igual a quién elijan para tomar el testigo, pues será susceptible de ser asesinado de igual manera.

"Será un objetivo inequívoco para ser eliminado"
Israel Katz, ministro de Defensa israelí

"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, así como para oprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco para ser eliminado", ha asegurado Katz, remarcando que "no importa su nombre o dónde se esconda".

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos