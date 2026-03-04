Israel bombardea Teherán "a gran escala" y dice que eliminará a cualquiera que suceda a Jameneí

Tan solo tres horas después de que finalizase una nueva oleada de bombardeos de la aviación israelí contra Irán, el Ejército de Israel ha anunciado una nueva ofensiva total sobre la capital, Teherán, alegando que vuelven a los ataques "a gran escala" contra infraestructura del régimen de los ayatolás. Es la décima oleada de bombardeos contra Teherán en cinco días de ataque conjunto con EEUU.

De momento no ha trascendido cuáles son los objetivos concretos de dicha serie de bombardeos "a gran escala", cuyas explosiones y cazas sobrevolando se han sentido con fuerza en la parte este de la ciudad. Previamente, Tel Aviv había informado de que decenas de supuestos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij habían sido golpeados.

Momento después, también se ha producido un importante anuncio en el marco de la maquinaria de guerra que está siendo puesta a prueba en la zona de conflicto. Un caza F-35I Adir, la versión modificada para Israel de la joya de la corona de EEUU, ha derribado un Yak-130 iraní, lo que según el Ejército israelí "es el primer derribo en la historia de un aparato militar por parte de un caza F-35 'Adir'".

De esta cuestión se desprenden varias claves, que Teherán continuaría contando con capacidad para plantar batalla en el cielo y que la superioridad estadounidense en materia de aviación no solo es superior en cuanto al número, también en la tecnología de unos aviones de combate de élite.

Israel advierte de que eliminarán a cualquier sucesor de Jameneí: "No importa su nombre o dónde se esconda"

Por otro lado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha lanzado una nueva advertencia al régimen iraní. Después de atacar ayer la sede donde se reúne el consejo para elegir al sucesor del líder supremo Jameneí, asesinado en el inicio de la agresión estadounidense-israelí a Irán, Katz ha señalado que da igual a quién elijan para tomar el testigo, pues será susceptible de ser asesinado de igual manera.

"Será un objetivo inequívoco para ser eliminado" Israel Katz, ministro de Defensa israelí

"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, así como para oprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco para ser eliminado", ha asegurado Katz, remarcando que "no importa su nombre o dónde se esconda".