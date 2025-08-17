Un agente de viajes advierte de los objetos esenciales que faltan en muchas mochilas de los peregrinos del Camino de Santiago

A la hora de hacer el Camino de Santiago, ir bien equipado marca la diferencia entre una peregrinación gratificante y una sucesión de molestias evitables. Una preparación sensata, priorizando ligereza y seguridad, permite caminar con más calma, disfrutar del paisaje y convivir mejor con compañeros de ruta. Por ello, es importante saber qué objetos esenciales no pueden faltar a la hora de hacer la mochila.

Un pequeño gesto puede marcar la diferencia al final de una larga etapa. Eso es la advertencia que lanza la agencia de viajes especializada Tu Buen Camino en uno de sus últimos vídeos de TikTok. Hay al menos tres artículos pequeños que muchos caminantes no llevan y que, sin embargo, facilitan la vida en ruta y en los albergues: imperdibles o pinzas pequeñas, esparadrapo y tapones para los oídos.

Según la agencia, incluir estos tres objetos en la mochila podría llegar a ser incluso crucial para disfrutar de una buena travesía. Primeramente, las pinzas pequeñas son esenciales para tender la ropa mojada y que no se caiga, así como los imperdibles pueden ser útiles para resolver pequeños arreglos de cremalleras y costuras improvisadas. Son elementos que apenas ocupan espacio y pueden salvarte en caso de un apuro.

Otros esenciales

El segundo objeto de la lista que recomiendan desde Tu Buen Camino es esparadrapo de tela para “prevenir las rozaduras antes de que aparezcan”. En el vídeo, que ya acumula miles de reproducciones, se recomienda aplicarlo en las zonas de más presión con el fin de evitar posibles ampollas. Este actúa como una barrera contra la fricción, permite continuar la marcha sin dolor y ocupa muy poco espacio en la mochila.

De hecho, las guías oficiales del Camino recomiendan llevar un pequeño botiquín con tiritas, apósitos y elementos para el cuidado de las rozaduras. Finalmente, conviene llevar tapones para los oídos. “En los albergues a veces por las noches puede que haya una sinfonía de ronquidos y con ellos duermes mucho mejor”, explican desde la agencia. Llevar tapones aumenta la calidad del sueño y el rendimiento al día siguiente.

En los comentarios del propio vídeo, varios usuarios completan la lista con otros artículos que ellos consideran imprescindibles: un pequeño hornillo de alcohol o cerillas metálicas para cocinar, aguja e hilo para remendar ampollas o ropa, e incluso la opción de llevar una tienda de campaña. No obstante, los expertos en el Camino insisten en una idea sencilla: priorizar lo útil y ligero para mejorar la experiencia de quienes recorren las etapas a pie.