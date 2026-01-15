Un estudio apunta que esta ciudad es la más agobiante del mundo

Un nuevo estudio ha puesto cifras a una sensación que muchos viajeros ya conocían por experiencia propia y es que no todos los destinos populares son sinónimo de disfrute. La empresa especializada en consignas de equipaje Radical Storage ha analizado miles de reseñas de turistas de todo el mundo para determinar qué ciudades generan más ansiedad entre quienes las visitan.

El resultado es que Japón, uno de los países más admirados por su cultura, su tecnología y su gastronomía, encabeza el ranking de los destinos más agobiantes del planeta, con Tokio como la ciudad número uno en este peculiar listado.

La investigación parte de una realidad cada vez más evidente: el turismo masivo. Viajar sigue siendo una de las experiencias más enriquecedoras, pero el exceso de visitantes, las largas colas, los transportes saturados y la presión sobre los espacios públicos están convirtiendo muchos viajes en una carrera de obstáculos.

Víctima de su propio éxito

Según el informe de Radical Storage, Tokio ocupa el primer puesto como la ciudad que más ansiedad genera entre los turistas, seguida de Osaka y Kioto. Las tres urbes concentran millones de visitantes cada año y se han visto desbordadas por el crecimiento explosivo del turismo en la última década.

Los datos lo reflejan con claridad: Japón recibió la llegada de un total de 36,8 millones de turistas internacionales en 2024. Según datos de la Oficina Nacional de Turismo (JNTO), la cifra histórica de visitantes creció un 47% más que los 25 millones recibidos en 2023.

Este aumento desde el punto de vista económico es una buena noticia ya que en 2024 se generó un gasto turístico que alcanzó por primera vez los 50.836 millones de euros según datos de Agent Travel.

Sin embargo, el crecimiento ha tenido un efecto colateral importante en la experiencia de quienes recorren el país. En ciudades como Tokio, el transporte público abarrotado, las multitudes en barrios como Shibuya o Asakusa y las interminables colas en museos, templos y miradores han convertido lo que debería ser una visita placentera en una experiencia agotadora para muchos viajeros.

La excepción europea

En el top 5 de ciudades más estresantes solo aparece una ciudad europea: Londres. La capital británica es uno de los destinos más visitados del continente y también uno de los más congestionados, especialmente en horas punta. El metro londinense, famoso por su eficiencia, también es conocido por ir completamente lleno, lo que contribuye a esa sensación constante de prisa y saturación.

Tras las primeras posiciones, el ranking del estrés turístico se completa con Pekín, Phuket, Nueva York, Praga y París, ciudades que comparten un denominador común como es una enorme popularidad y una infraestructura que muchas veces no logra gestionar bien el volumen de visitantes.