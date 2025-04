Un jefe de cabina estalla contra los hábitos de los pasajeros en los vuelos: "Un poco de sentido común ayudaría"

Cada vez es más común que los pasajeros opten por no facturar y llevar todo en el equipaje de mano, a pesar de que hay compañías que siguen infringiendo la normativa de cobrar a los pasajeros por introducirla en cabina.

Esto ha generado algunos conflictos y estrés para la tripulación de cabina. En una entrevista con el medio alemán Handelsblatt el jefe de cabina, Nikolaus Moehren, señala que "lo que antes se guardaba cómodamente en la maleta para una semana de vacaciones de verano, ahora a veces se mete en el equipaje de mano".

Moehren recuerda que esto hace que los compartimentos de equipaje de mano se llenen muy rápido y los auxiliares de cabina no deben cargarlo ni subirlo a los pasajeros. "Por supuesto, ayudamos a una señora mayor o a alguien que tenga una discapacidad física. Pero no tengo por qué llevar conmigo el equipaje de mano de un deportista y padre de familia ni de un hombre de negocios en la flor de la vida", se queja.

Pero si hay algo que irrita especialmente a los auxiliares de vuelo es que los pasajeros exijan que el compartimento para su equipaje de mano sea el que se sitúa justo encima de los asientos.

"Lo que tengo que señalar a los pasajeros una y otra vez: el asiento que han reservado no significa automáticamente que hayan reservado el compartimento superior exacto que está encima de él, así que no se molesten si tienen que caminar otros tres o cuatro metros para guardar su equipaje de mano en el compartimento porque todo lo que está encima de su asiento ya está ocupado", explica y detalla que si no hay hueco disponible debería colocarse entre las piernas debajo del asiento delantero.

"Muchos se niegan a guardar el equipaje de mano debajo del asiento delantero en lugar de en el compartimento superior", señala y hace una petición. "Para ser honesto: un poco más de consideración hacia los demás pasajeros, un poco más de sentido común, eso ayudaría mucho", añade.

Para aprovechar más el espacio pide que se coloquen siempre con las ruedas orientadas hacia el fondo del compartimento. "En el caso de los aviones más modernos, lo mejor ponerlos en posición vertical, lo que es ideal, por supuesto, ya que crea aún más espacio. Pero esto no se puede en los más antiguos, pero si los carritos están tumbados de lado, al menos puedes poner el bolso o la chaqueta encima y rellenarlos un poco", recomienda.