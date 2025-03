Una estadounidense se muda a España y revela cómo ahorra miles de euros al mes trabajando mucho menos 

krisanapong detraphiphat via Getty Images

Mudarse al extranjero puede parecer un gran cambio lleno de incertidumbre sobre cómo será el estilo de vida y la rutina en ese nuevo país. Sin embargo, la historia de Shawna Lum, una mujer de 31 años originaria de Los Ángeles, ha demostrado que a veces ese cambio puede ser la mejor decisión.

Desde que Shawna se trasladó a España en 2016, no solo ha encontrado una vida más relajada y feliz, sino que también ha reducido su coste de vida, ahorrando miles de dólares cada mes mientras trabaja mucho menos.

En una entrevista con DailyMail.com, Shawna compartió su experiencia y las diferencias que ha notado entre la vida en Estados Unidos y España, destacando aspectos como el bajo coste de la vida, la mejor calidad de los alimentos y un equilibrio entre el trabajo y la vida que, según ella, en su país natal es casi inexistente.

De pagar $2,000 de alquiler a solo $350 en España

Shawna se enamoró de España tras estudiar en el extranjero durante seis meses en 2015. Un año después, tomó la decisión de mudarse definitivamente. "Mis gastos generales son mucho menores que en EE.UU. y obtengo más por mi dinero'",

Según contó en la entrevista, uno de los cambios más impactantes en su vida ha sido el ahorro. Pasó de pagar $2,000 al mes por un apartamento de una habitación en Los Ángeles a $350 por una casa en un pequeño pueblo a las afueras de Barcelona. Además, su gasto en alimentos para ella y su esposo es de solo $200 al mes, incluyendo productos orgánicos. Asimismo, su seguro de salud privado cuesta $70 al mes, sin copagos ni deducibles, un gran contraste con los elevados costes médicos en Estados Unidos.

Más vida, menos estrés

Pero para Shawna, el ahorro no ha sido el único punto positivo de su mudanza. También destacó que en España ha encontrado un ritmo de vida mucho más pausado y saludable. "La vida parece más lenta aquí. Se trata más de vivir que de trabajar. La gente prioriza la conexión y la espontaneidad", comentó.

También resaltó la importancia de la comunidad y la cercanía social, algo que, según ella, es difícil de encontrar en Estados Unidos: "Aquí no siento que me juzguen. La vida no es una competición como en EE.UU." Además, su día a día es más activo ya que camina hasta 15.000 pasos al día y disfruta de hermosos parques y playas a su alcance.

¿Desventajas? Pocas

No todo ha sido perfecto en su transición a España. Shawna admitió que al principio tuvo dificultades para adaptarse, especialmente por el idioma. También mencionó que en España algunas tiendas y restaurantes tienen poco personal, lo que se traduce en esperas más largas. "Pero esto es parte del proceso y nos enseña a los estadounidenses a tener paciencia" , añadió.

Ahora, Shawna se ha convertido en una inspiración para otros que desean hacer lo mismo. Por ello, fundó la empresa Move Overseas Now, que ayuda a jubilados, trabajadores remotos y emprendedores estadounidenses a dar el salto y mudarse al extranjero.

Su consejo para quienes están considerando un cambio de vida es claro: "Si lo estás pensando, hay una razón". Además señala que la parte más difícil es tomar la decisión. Para Shawna, mudarse a España no solo le ha permitido ahorrar bastante cada mes, sino que le ha dado una mejor calidad de vida y un nuevo sentido de felicidad.