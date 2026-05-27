El juez Pedraz también manda a la UCO a requerir información a la sede de la Guardia Civil

Agentes de la UCO acuden a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid para recabar información relacionada con el 'caso Leire'.

Las personaciones de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) para requerir información relacionada sobre el 'caso Leire Díez' no se han limitado solo a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. La unidad se ha trasladado este miércoles a la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán El Bueno de la capital, para solicitar un expediente sobre una información reservada interna que se abrió por una posible filtración en el marco de la causa que instruye la Audiencia Nacional.

Concretamente, en el comunicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las órdenes del juez Santiago Pedraz en lo referido a esta investigación, se especifica que también se "investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado".

Según ha publicado Europa Press, aludiendo a fuentes conocedoras del caso, se está investigando una posible obstrucción a investigaciones judiciales que, supuestamente, implicaría a un exagente de la propia UCO —el mencionado Sánchez Yepes—, que estuvo integrado en el grupo de Blanqueo de Capitales de esta unidad del instituto armado.

El teniente coronel Balas, presente durante el requerimiento

También recoge la misma agencia que esta mañana ha acudido el el teniente coronel del Departamento de Delitos Económicos de la UCO, Antonio Balas, en el marco de ese requerimiento de información en la Dirección General. A su vez, la personación de la UCO ha coincidido con un acto oficial, en el que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se encontraba presidiendo la toma de posesión del nuevo jefe en la Comunidad de Madrid, el general de brigada Francisco Almansa.