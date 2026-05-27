Los reguladores están a punto de aprobar la compra de Warner Bros por Paramount: qué implica para la industria global del entretenimiento

La posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery está más cerca que nunca de convertirse en realidad. Según adelantó Semafor, los reguladores antimonopolio de Estados Unidos estarían preparados para dar luz verde a la operación, valorada en unos 110.000 millones de dólares y considerada una de las más importantes que ha vivido Hollywood en años.

El acuerdo uniría bajo un mismo grupo algunas de las franquicias más conocidas del cine y la televisión, en un momento en el que los grandes estudios buscan ganar tamaño para competir en la guerra del streaming frente a gigantes como Netflix.

La decisión llega después de una reunión celebrada en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde los ejecutivos de Paramount defendieron que la operación no dañará la competencia ni reducirá las oportunidades para otros estudios o creadores.

Según la información publicada, el consejero delegado de Paramount, David Ellison, también insistió en mantener los estrenos en salas de cine, una cuestión que preocupa especialmente dentro de la industria.

De cerrarse la compra, el nuevo grupo controlaría una enorme cantidad de contenido, canales de televisión, plataformas de streaming y derechos de franquicias históricas del entretenimiento.

Sin embargo, el acuerdo también preocupa y, según recogen en Reuters, parte de la industria teme que una compañía todavía más grande provoque recortes de empleo, menos proyectos originales y una mayor concentración de poder en pocas manos.

En los últimos meses, el Departamento de Justicia había pedido información sobre cómo afectaría la operación a la producción de películas y series, los derechos de contenido y la competencia entre plataformas. También se analizaron posibles consecuencias para las salas de cine y para los profesionales creativos.

Figuras conocidas de Hollywood como Jane Fonda, JJ Abrams y Mark Ruffalo apoyaron una carta firmada por miles de profesionales en la que advertían de posibles pérdidas de empleo, menos oportunidades para los creadores y un posible aumento de precios para los consumidores.

Cabe destacar que Paramount aceleró las negociaciones para evitar que Netflix pudiera entrar en la operación y apostó por cerrar el acuerdo lo antes posible. Incluso prometió compensaciones económicas a los accionistas de Warner Bros. si la compra se retrasaba más de lo previsto.