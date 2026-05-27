La complicidad de Letizia con Los Planetas y el homenaje a Robe Iniesta: los detalles de la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024

Felipe y Letizia, durante la entrega de las Medallas de oro al Mérito en las Bellas Artes 2024

Después de que se tuviera que cancelar el acto por el trágico accidente de tren de Adamuz el pasado enero, los reyes Felipe y Letizia han presidido este miércoles la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 en el Teatro de Rojas de Toledo.

Entre los premiados se encontraban actrices como Carmen Machi, Aitana Sánchez-Gijón o Maribel Verdú, artistas como el grupo Los Planetas o escritoras como Elvira Lindo. También Robe Iniesta, fallecido en diciembre de 2025 y que ha sido homenajeado durante el acto.

Ha sido la humorista Eva Hache, también condecorada, que ha sido la encargada de arrancar la entrega de las medallas con un pequeño monólogo. Hache lo ha cerrado precisamente con las palabras de Iniesta, recitando un discurso con el que el líder de Extremoduro solía despedir sus conciertos.

Eva Hache, durante su monólogo GTRES

"No os perdáis nada. Porque si no sois vosotros, ¿quiénes? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Disfrutad del momento porque sois vosotros, estáis aquí y ahora es cuándo", ha expresado una emocionada Eva Hache.

No ha sido el único guiño a Iniesta, ya que se ha proyectado un vídeo con imágenes de los condecorados al son de las canciones de algunos de ellos. Entre ellas estaba El hombre pájaro, del cantautor extremeño.

Además, para la proyección se han utilizado temas de José Mercé, que también cantó hacia el final del acto, Los Planetas, Kase. O y la mítica Cuando zarpa el amor de Camela, ya que el dúo también ha sido reconocido este miércoles por su carrera musical.

El gesto de Felipe con Letizia para entregar la medalla a Los Planetas

Durante el momento de entrega de las medallas a los premiados, los reyes se han ido alternando a la hora de agasajar a cada premiado como suelen hacer habitualmente en este tipo de ceremonias. La excepción se ha producido cuando ha llegado el turno de Los Planetas, del que Letizia es fan declarada.

Por protocolo, correspondía a Felipe VI entregar esa medalla al conjunto musical, pero después de que el ujier le diera la caja donde se guarda la condecoración, el rey ha decidido cedérsela a la reina y que fuera ella quien tuviera el honor de entregar la medalla al grupo, 'empujándola' directamente hacia delante.

Felipe cediéndole la entrega de la medalla a Letizia GTRES

Cuando han subido los cuatro miembros de Los Planetas al escenario, Letizia no ha dudado en saludar de manera afectuosa a los artistas, con una sonrisa de oreja a oreja. La consorte es fan del grupo desde hace años y en sus tiempos como princesa de Asturias se dejó ver en alguno de sus conciertos intentando pasar desapercibida.

Los Planetas, con su condecoración GTRES

Probablemente esta no sea la única alegría que se lleve la reina esta semana, ya que este viernes inaugurará como cada año la Feria del Libro de Madrid, una de sus citas favoritas del año y en la que se desenvuelve con especial alegría debido a su pasión por la lectura.

Letizia suele pasear por las casetas interesándose por las novedades, alguna edición especial y es habitual que se lleve a Zarzuela alguna adquisición, pero también regalos que los libreros aprovechan para hacerle a la consorte.