Pedro Piqueras cuenta sorprendido lo que se ha encontrado en Ferraz al pasar por allí esta mañana

El periodista Pedro Piqueras ha estado este miércoles en Mañaneros 360 para analizar la actualidad política de la mano de Javier Ruiz. El veterano periodista ha contado que ha pasado por Ferraz, sede del PSOE, por la mañana y se ha quedado sorprendido con todo lo que allí ha presenciado.

La UCO (Unidad Central Operativa) ha acudido a la sede del partido del Gobierno tras un requerimiento de información del juez Santiago Pedraz en el marco de una investigación para conocer si el operativo montado por la "fontanera" Leire Díez para atacar a la policía judicial, fiscales o jueces se financió con dinero del partido.

"Sorprendido con todo esto. He pasado por la sede de Ferraz esta mañana cuando vi que había más de 50 periodistas y cámaras frente a la sede socialista. Era sorprendente porque parecía de los grandes días de la corrupción. Luego hemos sabido que era solamente un requerimiento de documentación", ha señalado.

Ha añadido Piqueras que fuentes cercanas al juez Pedraz han afirmado que lo que se investiga "puede ser grave": "Todo es muy llamativo. Sucede en el momento en el que está el asunto Zapatero y parece como si estuviéramos en plena ebullición de casos de corrupción que recuerda a tiempos pasados con otros partidos".

Sobre si cree que esto puede tumbar la legislatura, Piqueras ha dicho que no lo sabe: "He visto a Sánchez en Roma y no entiendo cómo él puede estar tan tranquilo, incluso siendo irónico con Page".

Aunque el presidente quiere aguantar hasta 2027, para Piqueras va a ser una legislatura "atroz" porque no hay tranquilidad con tantos casos en tan pocos días: "Sánchez es un hombre solo. Tiene enemigos furiosos incluso dentro de su partido".

A Piqueras le ha llamado la atención lo de "el que pueda hacer que haga" que ha vuelto a poner sobre la mesa Aznar "con esa sonrisa, además": "Me parece que no sé cuál es el límite, ¿quiénes son los que él quiere que haga? ¿Qué pretende que hagan? Todo depende de lo que aguante y lo que aguanten los que le sustentan".