Una turista lanza una advertencia a Estados Unidos por lo que le ha ocurrido con una factura médica en España

Una turista británica ha lanzado una advertencia a quienes visitan España tras recibir una factura médica de 34.000 euros luego de enfermar durante sus vacaciones en Mallorca. El caso, reportado por ITV News, ha generado preocupación entre viajeros sobre la importancia de declarar correctamente las condiciones médicas al contratar un seguro de viaje.

Elle Dennis, una mujer de Staffordshire, Reino Unido, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Mallorca sufrió una convulsión y fue trasladada de urgencia a un hospital en Palma, donde los médicos la pusieron en coma inducido debido a la gravedad de su estado. Tras una larga hospitalización y numerosas pruebas, los doctores le diagnosticaron un tumor cerebral de grado tres .

Lo que parecía una tragedia médica se convirtió en una crisis financiera. Su aseguradora se negó a cubrir los 34.000 euros de la factura hospitalaria. Según la compañía Dennis no había declarado que estaba tomando terapia de reemplazo hormonal para la menopausia, aunque los médicos confirmaron que su tumor no estaba relacionado con dicho tratamiento.

"No sé cómo voy a pagarla"

En declaraciones a ITV News, Dennis expresó su desesperación ante la inesperada deuda: "Me siento muy deprimida, enojada y preocupada. No sé cómo voy a poder pagar la cuenta", confesó.

La mujer explicó que solo había tomado el medicamento durante unas pocas semanas y simplemente se olvidó de incluirla en su póliza de seguro cuando la renovó. Su esposo, Neal, también mostró su indignación por la situación: "Los médicos decían que no te preocupes porque tu seguro te cubrirá, no hay forma de que no te cubra" , afirmó.

Una advertencia para turistas

El sistema sanitario español es reconocido por su calidad, pero la asistencia médica privada puede ser extremadamente costosa para los turistas sin la cobertura adecuada. Mientras el caso de Elle Dennis ha servido como una advertencia para otros turistas que planean viajar a cualquier destino internacional, ella y su familia seguirán luchando por encontrar una solución. Su historia destaca la importancia de leer con detenimiento las cláusulas de los seguros de viaje y declarar cualquier medicación, por insignificante que parezca.