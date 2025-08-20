Una viajera sostiene que jamás pone un artículo muy valioso en el control de seguridad del aeropuerto: muchos españoles lo hacen

Objetos personales en una bandeja de un control de seguridad del aeropuerto.

Pasar el control de seguridad en un aeropuerto puede ser uno de los momentos más estresantes de cualquier viaje. Sacar líquidos, chaquetas, portátiles y cinturones mientras una fila interminable de pasajeros espera es ya rutina para millones de viajeros.

Sin embargo, entre tanta prisa, hay un detalle que podría salir muy caro: dónde dejamos nuestro teléfono. En un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, la creadora de contenido @travel.by.the.books advirtió a sus seguidores de cómo evitar que les roben el móvil mientras pasan el control.

“Durante los controles de la TSA, jamás pongo mi teléfono directamente en contenedores ni cestas. Siempre lo llevo en un bolsillo con cremallera en mi bolso”, explicó. Además, cuenta que tiene este hábito desde que un agente de seguridad aeroportuaria le advirtiera de este tipo de robos.

“Es lo más fácil de robar”

Según los agentes de seguridad, los smartphones son uno de los artículos más robados en los aeropuertos: son pequeños, están a la vista y resulta sencillo para un ladrón hacerse con ellos en un momento de confusión en la cinta.

Las cifras respaldan esta advertencia: de acuerdo con la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA), cada mes desaparecen entre 90.000 y 100.000 objetos en los aeropuertos estadounidenses, siendo los móviles y la electrónica personal los más habituales.

¿Qué debe salir y qué no del equipaje?

Las normas cambian según el aeropuerto y el país. Mientras que los portátiles y tabletas deben retirarse casi siempre de la maleta, los teléfonos móviles no siempre están sujetos a esa obligación.

Independientemente de los requisitos técnicos de cada control, la recomendación de @travel.by.the.books es que todo objeto de valor debe permanecer guardado y protegido en el equipaje de mano hasta que el viajero lo recupere en la cinta.