Vicco y su 'Nochentera' baten un récord que ni Blanca Paloma ni Rigoberta Bandini han conseguido

Si por la noche sales de fiesta y no te han puesto 'Nochentera', de Vicco, será una excepción. A estas alturas, a las puertas de la temporada del verano, rara es la discoteca o bar en la que esta canción no suena.

Y más allá de eso, de ser una canción que parece que la gran mayoría vamos a bailar sí o sí, tiene otro éxito a sus espaldas: supera a 'Ay Mamá' de Rigoberta Bandini como la canción no eurovisiva del BenidormFest más exitosa hasta la fecha. Solo 'SloMo', de Chanel, la supera.

El éxito de la canción lo ha recogido -y analizado- un tuitero que está generando mucho debate con su hilo:

Y las buenas noticias para la artista no terminan ahí: ahora llega el turno del OGAE Second Chance Contest, un concurso online en el que se les da otra oportunidad a aquellas canciones que no fueron las elegidas para representar a sus países en Eurovisión, las que se quedaron a las puertas en sus preselecciones.

Este 2023 ha sido Nochentera, de Vicco, quien representará a nuestro país, y lo hace tras conseguir casi 900 puntos de diferencia con Arde, de Agoney, segundo en el Benidorm Fest.

El OGAE Second Chance Contest es un festival fundado en 1987 en el que los participantes no realizan sus actuaciones en directo, sino que es una votación hacia las canciones que presentaron.