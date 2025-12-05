Silvia Intxaurrondo pone sobre la mesa lo que pasa con Israel en Eurovisión y ojo porque dará que hablar

Si hace 24 horas todas las miradas estaban puestas en Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos, ahora todos los ojos están puestos en Eurovisión, festival del que se ha retirado España por la presencia de Israel.

España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda han anunciado este jueves que no participarán en el festival, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Viena (Austria), después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya confirmado la presencia de Israel en el concurso, cuya polémica presencia ya convirtió el certamen en un polvorín el año pasado, sobre todo cuando casi ganan por el misterioso televoto.

Quedan muchos interrogantes abiertos después de esta histórica decisión, por ejemplo: qué pasa con el Benidorm Fest —que se va a celebrar de todos modos— y por qué España sí estará en Eurojunior, el festival de Eurovisión para menores.

Sobre esto último, el festival infantil de la canción, ha hablado Silvia Intxaurrondo en La hora de La 1 este mismo viernes y ha explicado que España sí estará en esta cita porque aquí no participa Israel.

"Es que Israel no participa en el Eurovisión Junior porque ahí claro, el blanqueamiento no es tan potente y dice voy solamente a ese lugar, a esa cita que permite blanquearme que es el Eurovisión de los grandes. Claro, y esta es la situación. Israel participa, RTVE no. Israel no participa en el Eurovisión Junior, ahí estamos nosotros encantados con Gonzalo Pinillos. En Eurovisión, donde se blanquea, no", ha puesto sobre la mesa la presentadora de TVE.

Eurovisión Junior

Para aquellos ciudadanos de España que tengan mono de Eurovisión que sepan que este sábado 13 de diciembre de 2025, a partir de las 17:00 horas, en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis (Georgia), se celebrará la versión infantil del festival.

España estará representada por Gonzalo Pinillos, un joven madrileño de 14 años con experiencia en teatro musical —tiene experiencia en Los Chicos del Coro, School of Rock y Oliver Twist)— y fue elegido entre 270 candidatos en un casting organizado por RTVE.

Gonzalo Pinillos tratará de llevarse la victoria en el certamen con la canción Érase una vez, de estilo pop musical con toques teatrales y cinematográficos.