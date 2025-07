Violencia intragénero, el maltrato en el seno de las parejas LGTBIQ+ que todavía pasa desapercibido

La violencia en parejas del mismo género es uno de los "principales motivos" de consulta en la línea Arcoíris 028. Concretamente, el segundo, con un 12,8% de llamadas y únicamente por detrás de la búsqueda de apoyo psicológico. Así lo recogen los últimos datos del Ministerio de Igualdad en esta materia, que datan de agosto de 2024.

Se trata de casos de personas que buscan información acerca de la conocida como violencia intragénero. Desde COGAM, José Vella, responsable del programa de Orientación a Jóvenes, precisa que se trata de "una especie de reflejo" de la violencia de género. Ello se debe a que "reproduce la estructura" de este tipo de la violencia contra la mujer, pero en el seno de parejas del mismo género. "Hay una violencia que se da de manera unidireccional desde la posición que tradicionalmente encontramos en los roles masculinos", insiste Vella.

Subraya que es independiente a que se dé en una relación entre dos hombres: "Está representada desde ese rol, el de subordinar a la otra persona con el objetivo de anularla, aunque no sea de forma intencional o consciente".

De la misma manera que ocurre con la violencia de género, la hay de distintos tipos. Así queda recogido en la Guía práctica de atención a las víctimas de violencia intragénero de la Junta de Andalucía. Puede tratarse de violencia física, que es, tal y como recoge el texto, "el acto deliberado o el intento de infligir lesiones físicas a la otra persona". Y se la considera así independientemente de que se consiga o no el objetivo.

La guía recoge también la violencia psicológica y emocional. Y lo mismo sucede con violencia vicaria, en la se ven implicados los hijos e hijas de la víctima, la violencia económica y aquella que está relacionada con el VIH. Ello se debe a los "estigmas", considera Vella, que rodean al virus. Detalla que no es un elemento causal, sino uno "agravante". "La presencia del VIH va a facilitar la coacción, o la posición, o el movimiento hacia la subordinación de la otra persona", apostilla el divulgador.

Por otro lado, la guía de la Junta de Andalucía habla también de la violencia vinculada a la orientación sexual de la víctima. En este sentido, Vella afirma que la LGTBIfobia influye de "manera muy potente" en las dinámicas que suceden en el seno de la violencia intragénero.

Dentro de que "todas las relaciones personales van a ser complejas", esgrime el responsable del programa de Orientación a Jóvenes, se sirve de un ejemplo de violencia en una pareja de hombres homosexuales. "En el momento en que yo interiorizo que lo homosexual es menos válido y que es imperfecto", comienza a relatar, "asumo que mi pareja, que es homosexual y que, encima, yo coloco en una posición de inferioridad, vale menos".

La LGTBIfobia, un inconveniente para la detección

El experto de COGAM incide en que una víctima de este tipo de violencia se encuentra en "una posición más vulnerable aún, por ejemplo, no puede dar la respuesta en el trabajo, no puede decir que ha dormido mal porque ha discutido con su novio, porque se van a enterar de que tiene novio".

Y pone otro ejemplo, el de quien dice "yo de estas cosas no hablo, porque son de ámbito privado". "Solamente es privado si eres LGTB. Si no eres LGTB no es privado", sostiene y afirma que quien mantiene ese discurso es por "miedo a las represalias".

En esta línea, el último informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025 elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) precisa que, en España, un 11,1% del total de la población mayor de 18 años es LGTBI+. Es decir, alrededor de cinco millones de personas. También recoge que son ámbitos como el del empleo o el acceso a servicios como la vivienda en los que mayores porcentajes de agresiones han registrado.

¿De qué recursos dispone una persona víctima de violencia intragénero?

"Prácticamente no tenemos", responde Vella a qué herramientas puede recurrir una persona en situación de violencia. De hecho, a nivel legal, "no hay regulación específica, como sí la hay para la violencia de género ejercida por parte del hombre sobre la mujer", sostiene desde el despacho Olympe Abogados su cofundador Isaac Guijarro.

Son casos que quedan contemplados dentro de los artículos 153.2 y 173.2 del Código Penal. "Se castiga como si, por ejemplo, un padre pegase a un hijo o un hijo pegase a un hermano", apunta Guijarro, que esgrime que "se entiende como violencia doméstica". Por lo tanto, "no hay ninguna diferenciación entre esa violencia entre familiares y una violencia entre personas del mismo sexo que sean pareja". Al menos, ante la justicia.

De esta manera, un víctima de violencia intragénero que denuncia a su agresor o agresora "solamente tendría derecho a asistencia jurídica gratuita, al abogado de oficio gratuito, si no supera los umbrales de renta que establece la ley", detalla el abogado. A diferencia de lo que sucede en los casos de violencia de género, en los que la asistencia jurídica es gratuita independientemente de los ingresos de la víctima, así como mecanismos específicos.

Por otro lado, "al ser LGTB, en ciertas comunidades autónomas existen organismos de asesoramiento jurídico integral", detalla Guijarro. En Valencia, por ejemplo, existe el servicio Orienta. Las asociaciones que trabajan en pos de los derechos LGTBI+ también disponen de algunas herramientas con las que asesorar o dar asistencia. O el 028, también conocido como el teléfono Arcoíris, que puso en marcha el Ministerio de Igualdad.

El balance que hace de la situación , desde COGAM, José Vella es que la situación es "un poquito como cuando la violencia de género no estaba tipificada, o cuando no teníamos ningún formato de protección". Una idea que también encuentra Guijarro en los tribunales: "En los juzgados tratan la violencia intragénero como trataban a la violencia de género hace 20 años". "Nosotros hemos ido a declaraciones en las que la jueza le ha dicho a los clientes '¿esto no lo podéis solucionar en casa? Cosa que a día de hoy yo creo que a nadie se le ocurriría decir a una víctima de violencia de género", concluye.

Y el acceso a los recursos, apunta Vella, puede ser "muy difícil", según el caso. Al menos, a nivel institucional. "Porque, primero, partimos de que la violencia intragénero mucha gente ni la conoce, ni la entiende, ni cree que exista, y además partimos del fantasma de que las relaciones de dos mujeres o dos hombres son igualitarias", indica.

Apunta, además, que, a nivel social, "no llegamos a procesar" que un hombre maltrate a otro. "Esto tiene que ver con la violencia, con el machismo estructural y con la LGTBIfobia", apostilla.

El reclamo de que pase a contemplarlo la ley

Durante la tramitación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, también conocida como la Ley Trans, contemplaba regulación para los casos de violencia intragénero. Sin embargo, en la propuesta de mejora de la proposición de la norma, el Partido Socialista pidió modificar el concepto y considerar la violencia en el seno de una pareja LGTBI como "violencia en el ámbito familiar", informó en su web el propio partido y así ha quedado en el Artículo 69 de la norma.

El reclamo de que este tipo de violencia llegara a quedar contemplada en la ley lo llevan haciendo los colectivos sensibilizados con los derechos de las personas LGTBI+ desde hace años. En 2018, la Confederación LGTB Española llegó a contabilizar desde 2008, al menos 15 crímenes de violencia intragénero, informó El País. El primero del que hay constancia sucedió el 14 de abril de 2009, en Almería. Y es precisamente ese el motivo por el que reclaman que ese sea el Día Nacional contra la Violencia Intragénero.