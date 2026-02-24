Manu Sánchez se dirige de nuevo a la gente "de derechas": su reflexión es para ponerla en bucle

El actor y humorista Manu Sánchez será el invitado de este domingo en Lo de Évole, el programa que conduce Jordi Évole en laSexta. El andaluz, que fue objeto de críticas tras el Pregón del Carnaval de Cádiz, ha vuelto a dirigirse a la gente "de derechas".

Y lo ha hecho para dejar un mensaje claro y rotundo. Manu Sánchez no ha escondido nunca sus ideas, declarándose abiertamente una persona de izquierdas. Asimismo, ha criticado en varias ocasiones a la derecha y a la ultraderecha.

"Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y me gusta más el marisco que el puré de patatas. ¿Qué quieres que te diga?", afirma en un avance de su entrevista con Évole adelantado por laSexta.

"Se creen que las gambas son na' más pa' ellos"

Para Manu Sánchez, ser de izquierdas no está reñido con saber apreciar la buena gastronomía. En ocasiones, los votantes de derechas reprochan a los de izquierdas que disfruten de bienes o productos caros.

Sin embargo, para el humorista se trata de una fórmula sin fundamento. "Es que hay mucha gente de la derecha que cree que las gambas son na' más pa' ellos", asegura Manu Sánchez.

Al hilo de esto, se reafirma en su opinión, asegurando que le encanta "que nuestros sindicalistas coman gambas", en referencia a las críticas que algunos partidos políticos hacen sobre algunos líderes sindicales.

Responde tras las críticas por señalar a los "fachas"

La semana pasada Manu Sánchez fue noticia tras dar el pregón del Carnaval de Cádiz. Durante su intervención criticó abiertamente a los que en pleno siglo XXI siguen defendiendo que con Franco "se vivía mejor".

Tras ello, al cómico le llovieron las críticas, pero a juzgar por lo que dijo en su cuenta de X, parece que no le afectaron mucho. "Está hecho justo para molestaros mucho y me encanta haberlo conseguido", dijo Manu Sánchez sobre el contenido del pregón.

Y fue más allá, pidiendo a los que le habían criticado que le dieran "más". "Gracias por cada acuse de recibo. ¡Me encanta! ¡Dadme más, por favor! Os estoy disfrutando a lo grande… ¡qué facilitos sois!", sentenció el humorista.