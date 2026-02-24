Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarlo de “abusador sexual”
Influencers y Celebrities

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarlo de “abusador sexual”

Según un documento al que ha tenido acceso 'El País', los abogados del cantante han presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno.

Según confirma El País, el cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, por los comentarios que la dirigente política hizo en redes sociales y en entrevistas acerca de las acusaciones de agresión sexual vertidas por dos extrabajadoras del cantante el día y que elDiario.es publicó tras años de investigaciones.

Las dos mujeres implicadas presentaron el 5 de enero una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y acoso sexual, trata de personas y delito contra los derechos de los trabajadores. Finalmente fue archivada por “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”. 

Según el escrito, los abogados de Iglesias acusan a la ministra de Trabajo de haber hecho manifestaciones “injuriosas”, con las atribuyó a su cliente la condición de “abusador sexual”, de tener a trabajadoras en régimen de “esclavitud” y tener una “estructura de poder basada en la agresión permanente”. 

Su letrado José Antonio Choclán insta a Díaz a "rectificar públicamente" el mensaje que publicó en la red social Bluesky y demanda una indemnización de una "cantidad que se establezca en función del grave daño social producido" por su "comportamiento injurioso y calumnioso".

