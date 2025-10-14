Comprobar Euromillones: resultado del sorteo de hoy martes 14 de octubre

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 14 de octubre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

A la hora de participar en el sorteo de Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado, el primer paso es escoger cinco números de una tabla formada desde el 1 al 50 y dos números estrellas entre el 1 y el 12. El precio de cada apuesta en esta lotería es de 2,50 euros. Eso sí, con cada apuesta que realices y por el mismo precio, sea de martes o de viernes, además de jugar a Euromillones participas en el sorteo de El Millón, en el cual se puede ganar 1 millón de euros.

17 millones de euros es el bote mínimo de Euromillones, pero los sorteos pueden ir hasta los 250 millones de euros de premio. Para convertirte en uno de los acertantes y hacerte con algunos de los premios, tienes que tener al menos dos números acertados o un número y dos estrellas.

El Euromillones, sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, se celebra semanalmente cada martes y viernes a las 21:00 h (hora peninsular).

El 50% de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina a premios, repartidos en 13 categorías en función de los aciertos. Si el primer premio quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.