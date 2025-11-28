Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cuponazo Black Friday de la ONCE 2025 en directo: comprobar resultado hoy viernes 28 de noviembre
Cuponazo Black Friday de la ONCE 2025 en directo: comprobar resultado hoy viernes 28 de noviembre

Comprueba el resultado del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2025 de hoy viernes 28 de noviembre para saber si has sido uno de los agraciados. 

20:32
Premios a las cuatro cifras del Cuponazo de la ONCE del Black Friday 2025

Un boleto con las cuatro primeras o cuatro últimas cifras del número ganador del Cuponazo del Black Friday de la ONCE de hoy viernes, 28 de noviembre, está agraciado con 500 euros. 

20:17
Premios a las cinco cifras del Cuponazo del Black Friday de la ONCE

La ONCE pone en juego en el Cuponazo del Black Friday de la ONCE de hoy 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. En otras palabras, si tu billete coincide con el número ganador, independientemente del número de serie, te llevarás esta sustanciosa cantidad de dinero. 

20:03
Premio mayor del Cuponazo de la ONCE del 28 de noviembre

El primer premio del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes 28 de noviembre por el Black Friday es de 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie, una cantidad más que notable que, de tocar, te hará entrar en la lista de los nuevos millonarios. ¡Quien los pillara! 

19:56
Dónde comprar un cupón de la ONCE

Todavía estás a tiempo de hacerte con un boleto de 3 euros del Cuponazo Black Friday de la ONCE 2025, ya sea en físico, a algunos de los vendedores autorizados o en los establecimientos colaboradores, u online en la web de JuegosONCE. 

19:39
Premios del Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE, también en este sorteo especial por el Black Friday, reparte un primer premio a las cinco cifras y la serie de 6 millones de euros, 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, además de otros premios a las cuatro, tres y dos cifras, al que se suman los reintegros (primera o última cifra del número ganador), agraciados con 3 euros que te permitirán recuperar lo invertido. 

19:39
Horario del sorteo del Cuponazo Black Friday 2025 hoy

El Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2025 arrancará a las 21:25 horas de hoy. Puedes seguirlo en directo aquí minuto a minuto, donde te informaremos de los premios y los resultados en tiempo real. 

19:38
Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2025 en directo

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2025 en directo. Hoy viernes 28 de noviembre, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra este sorteo con regalos especiales además de los premios habituales. 

