Ganó 15 millones de euros con la lotería y ahora suma 40.000 euros al mes sin hacer nada

Tras el anuncio de la Lotería de Navidad, serán muchos los que, si ya no lo han hecho, estén pensando en adquirir su décimo del sorteo para ver si de verdad este año la suerte llama a su puerta. Hay quienes ya han tenido la fortuna de haber sido agraciados con un premio gordo, y es que, bien invertidos, esos euros son una seguro para el futuro.

Uno de estos casos es el de un ciudadano francés que fue agraciado con 15 millones de euros. Este ex trabajador de la industria del automóvil se enteró mientras estaba realizando una mudanza, cuentan en el diario As: "No salté de alegría. Vi que la cantidad era enorme, son muchos ceros, pero estaba preocupado por mi movimiento. Me dije que vería al día siguiente", sostiene tal y como refleja el mencionado rotativo.

Esa noche, Alain -nombre del agraciado- descanso muy bien esa noche, pero sabía que algo tenía que hacer con todo el dinero ganado. Se inclinó por la inversión, una apuesta arriesgada que le ha reportado sus frutos: ahora está felizmente jubilado ganando 4.000 euros al mes "sin hacer nada".

Ante la duda de cuál ha sido su secreto para conseguir esta solvencia económica mediante la inversión, el experto en inversiones, Exoé Fidel Martin, relató a la cadena francesa TF1 que con semejante cantidad, gestionada correctamente, no hay necesidad de trabajar, siempre y cuando se tenga una estrategia clara y efectiva.

Así, aunque se gasten dos o tres millones en comprar una casa o un coche, colocando el 4% del saldo de 12 millones restantes, "generas una rentabilidad de 480.000 euros al año, o unos 40.000 euros al mes. Con este tipo de inversión y un poco de disciplina gastarás menos de lo que te reportan tus intereses", concluyó.