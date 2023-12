Lo que debes hacer si tu décimo de la Lotería de Navidad está roto o estropeado

Europa Press via Getty Images

La celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad viene cargada de esperanza, emoción pero también, despistes. Esto último no sería algo destacable si no fuera por que en numerosas ocasiones se han notificado pérdidas o deterioros de boletos de lotería por infinidad de motivos.

Ante esta situación, el principal consejo que se puede dar es tener el máximo cuidado si te has hecho con algún décimo: guardarlo en un lugar seguro y que vayas a recordar, no dejarlo cerca de niños o mascotas o no meterlo en la lavadora son algunos de ellos.

Pero si por un casual tienes un décimo premiado que se ha deteriorado por algún motivo, se ha roto o presenta defectos visibles y que podrían impedir que el montante fuese abonado, hay una solución con la que el décimo puede ser validado sin mayores problemas.

Qué dice la SELAE (Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado)

Según se recoge en el reglamento de la Lotería Nacional, se definen los boletos como "documentos al portador", por lo que es imprescindible presentarlo para recibir el premio. Textualmente se recoge que "no se satisfará premio alguno sin la previa presentación del billete o fracción que lo obtenga, cuyo documento no podrá ser reemplazado ni sustituido de ningún modo".

Lo que no se apunta en ningún apartado es que no se pueda cobrar por el hecho de que el décimo esté deteriorado o dañado. Para corroborar que el décimo no es falso y cumple todos los requisitos legales, se someterá a reconocimiento oficial.

"Los billetes rotos o deteriorados que ofrezcan duda sobre su validez, así como aquellos que inspiren sospechas de falsificación, serán sometidos a reconocimiento oficial", apuntan desde la SELAE (Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado).

Distintas formas de reconocimiento oficial

Para llevar a cabo este reconocimiento se tendrán en cuenta distintos factores, fundamentalmente el nivel de deterioro del boleto, que será clave a la hora de proceder a su reconocimiento.

Se establece que, en el caso de que los daños ocasionados en el décimo sean "menores", la inspección se realizará por parte del propio personal de la administración de Loterías y Apuestas del Estado, ya que a través de lo mecanismos que están a su disposición, pueden corroborar la validez del décimo así como la administración que lo vendió.

En el caso de que ese deterioro sea mayor y el boleto se encuentre roto o muy dañado, será enviado al lugar donde se fabrican los décimos, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde el personal autorizado cuenta con las herramientas y medios suficientes para comprobar la validez del boleto.

¿Cómo se puede cobrar el décimo?

Lo primero que habría que hacer en caso de que ocurra esto es introducir el décimo en un sobre evitando manipularlo en la medida de lo posible. Un apunte importante es no intentar 'remediar' el deterioro, ya que si se intenta pegar la parte despegada, limpiarlo o recomponerlo, se considerará como intento de falsificación.

Tras ello, se tendrá que acudir a la administración de loterías que a su vez lo enviará a Loterías y Apuestas del Estado para su verificación, que posteriormente remitirá a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Entre tanto, desde el organismo público se hará entrega de un recibo mientras se verifica el décimo. Por último se deberá esperar a que se notifique la resolución, que puede tardar indefinidamente. Esto no debe preocuparte, ya que, aunque la ley establece tres meses para cobrar el décimo, durante este proceso se suspende dicho plazo.