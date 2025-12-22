Lotería de Navidad o Lotería del Niño: ¿en cuál tienes más posibilidades de ganar dinero?

Con el sorteo de la Lotería de Navidad ya concluido, el 79432, el Gordo, ha llevado la suerte hasta León y Madrid. La Bañeza (117 series), La Pola de Gordón (15 series, que se han repartido el municipio cercano de Villamanín) y Villablino (50 series) han sido los municipios leoneses donde ha caído una lluvia de millones de euros, además de en la capital madrileña.

Mientras que para algunos este 22 de diciembre es un día de celebración por ser agraciados con un número premiados, los menos afortunados quizás estén poniendo ya las miras en el próximo sorteo extraordinario en el que ganar una buena suma de billetes: la Lotería del Niño. Pero, ¿en cuál tienes más posibilidades de ganar algo?

Más probabilidades con la del Niño, pero premios menos cuantiosos

En la Lotería del Niño, el número de premios es de 37.920, lo que quiere decir que el porcentaje de números premiados es aproximadamente de un 37%, una cifra superior a la de Lotería de Navidad, en el que el 14,8% de los 100.000 números contenidos en los bombos han obtenido algún premio.

En lo que respecta al dinero, en el Sorteo Extraordinario de Navidad se han puesto en juego 2.590 millones de euros en total. El premio de El Gordo, esos 400.000 euros al décimo, es el doble que el del primer premio de la Lotería del Niño.

La lotería del 6 de enero también incluye, como destacados un segundo de 75.000 euros por décimo y un tercer premio de 25.000 euros por décimo. No obstante, a pesar de que los premios mayores son de menor cuantía que los del sorteo del 22 de diciembre, el número de premios menores y reintegros es mayor.